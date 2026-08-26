$!Desperdicia México 30 millones de toneladas de alimentos al año; rescatar 10% combatiría el hambre, señalan

En México se desperdician cada año alrededor de 30 millones de toneladas de alimentos que todavía se encuentran en condiciones adecuadas para el consumo humano, cantidad equivalente a desechar dos tráileres de comida por minuto, informó Enrique Gómez Junco, presidente de la Red de Bancos de Alimentos de México. Durante la inauguración de las nuevas instalaciones del Banco de Alimentos Mazatlán, en el Parque Bonfil, Gómez Junco señaló que rescatar solamente el 10 por ciento de esos productos permitiría cubrir las necesidades de las personas que padecen hambre en el País. “Hoy en el País se desperdician 30 millones de toneladas de alimento en perfecto estado para ser consumido por el ser humano al año. Esto equivale a dos tráileres por minuto de comida que pudiéramos llevar a todos aquellos que lo necesitan”, comentó. El dirigente nacional calificó esta situación como una injusticia social, debido a que millones de toneladas de productos aprovechables terminan desechadas mientras una parte de la población no cuenta con recursos suficientes para mantener una alimentación adecuada. “Si tan solo lográramos rescatar el 10 por ciento de este alimento, no habría hambre en el País, y esa es la misión de los bancos de alimentos, el romper esta injusticia social y poner todo nuestro entusiasmo y tecnología para poder alcanzar esta meta”, declaró.

Asimismo, expresó que actualmente, la Red de Bancos de Alimentos de México recupera alrededor del 0.7 por ciento de todos los productos alimenticios desperdiciados en el territorio nacional y a pesar de que el porcentaje todavía es reducido frente a la magnitud del problema, aseguró que la organización mexicana ocupa el primer lugar mundial en recuperación de alimentos. De esta forma, Gómez Junco mencionó que la red rescata aproximadamente 204 mil toneladas de productos al año y brinda atención a 2.8 millones de mexicanos mediante 59 bancos distribuidos en distintas entidades del País. “Hoy recuperamos el 0.7 por ciento del alimento que se desperdicia y somos la red mundial que más alimentos recupera en el mundo”. Además, explicó que la organización dispone de cerca de 100 bodegas y casi 700 vehículos destinados a recoger las donaciones, trasladar los productos, conservarlos y distribuirlos entre las familias beneficiarias. Sin embargo, reconoció que todavía existe una distancia considerable entre las 204 mil toneladas recuperadas y los 30 millones de toneladas desperdiciadas anualmente.