Despiden a abogado de la Dirección Jurídica del Ayuntamiento de Mazatlán por acoso a menor de edad

Un abogado de la Dirección Jurídica del Ayuntamiento de Mazatlán fue despedido como probable responsable de acoso sexual contra una menor de edad en hechos que ocurrieron hace poco más de dos meses, informaron la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez y el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez.

“Ese es muy importante porque se trató de una mujer que ingresó aquí a las instalaciones, menor de edad y fue acosada por uno de los trabajadores y fue inmediatamente despedido, repito, no vamos a permitir ningún tipo de violencia para nuestras mujeres mazatlecas ya sean trabajadoras del Ayuntamiento o ya sean personas aquí que (entran)”, expresó Palacios Domínguez.

“Fue hace un par de meses y fue despedido inmediatamente, obviamente se llevó un proceso para ver la evidencia de ese acoso hacia la menor e inmediatamente fue despedido, estaba en la Coordinación Jurídica, era un trabajador abogado, esa fue la situación que no vamos a tolerar por supuesto de que ninguna mujer sea violentada de ninguna manera”.

Expresó que la menor de edad ingresó al Palacio Municipal a vender fruta cuando sufrió el acoso, pero el trabajador acusado fue despedido.

“Fue un compañero de los abogados y que fue despedido por esa causa, de una persona fuera de aquí”, expresó Ríos Pérez.

Agregó que tras los hechos se instaló el Comité de Ética del Órgano Interno de Control como lo establece la ley y tras el procedimiento se determinó el despido del abogado.

“Como dijo la Presidenta: no se puede permitir ningún tipo de actitud de este tipo y se procede conforme a ley además, era una muchacha que vendía fruta”, continuó el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán.

Expresó que el trabajador despedido tenía tiempo trabajando en el Ayuntamiento mazatleco.