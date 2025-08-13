$!Despiden a Yolanda de Lizárraga como ejemplo de amor y entrega

MAZATLÁN._ Con el corazón orgulloso y adolorido, familiares y amigos despidieron este miércoles a la señora Yolanda de Lizárraga.
En honor a la madre, hermana, tía, abuelita y a la incansable mujer, se dieron cita en una emotiva misa por el descanso eterno de la reconocida altruista y pilar de la familia formada por sus cinco hijos, los Lizárraga Mercado.
Recibieron las condolencias sus hijos Carmen Yolanda, Arturo, Juan Carlos, Ricardo y Javier, abrazados por sus familiares y amigos en la Parroquia San Carlos Borromeo, donde se ofició la misa con las cenizas presentes y cánticos para pedir por el eterno descanso de su querida mamá Yolanda.
El presbítero les conminó durante su mensaje a pensar en Yolanda como una mujer que supo amar, que supo servir y que hizo el bien con cariño y entrega silenciosa, y que lo sembró en el corazón de todos como esposa, madre y como amiga, e indiscutiblemente con obras concretas con la esperanza de que no se ha ido para siempre, sino que se quedó en los corazones de los suyos.
Les llamó a despedirla recordándola como la hermana Yolanda llena de fe, quien fue llamada a la presencia de Dios para descansar eternamente, como dice el pasaje de las moradas eternas de la resurrección y que aclara que la muerte no es final sino un paso a la vida eterna.
A la misa acudieron desde sus familiares directos hasta amigos cercanos, empresarios, funcionarios y políticos.
En el mismo sitio, se realizará el triduo de misas este jueves y viernes.