$!Despiden a Yolanda de Lizárraga como ejemplo de amor y entrega

MAZATLÁN._ Con el corazón orgulloso y adolorido, familiares y amigos despidieron este miércoles a la señora Yolanda de Lizárraga.

En honor a la madre, hermana, tía, abuelita y a la incansable mujer, se dieron cita en una emotiva misa por el descanso eterno de la reconocida altruista y pilar de la familia formada por sus cinco hijos, los Lizárraga Mercado.

Recibieron las condolencias sus hijos Carmen Yolanda, Arturo, Juan Carlos, Ricardo y Javier, abrazados por sus familiares y amigos en la Parroquia San Carlos Borromeo, donde se ofició la misa con las cenizas presentes y cánticos para pedir por el eterno descanso de su querida mamá Yolanda.