$!Despiden desde La Puntilla a pescadores que van por el camarón

Con oraciones y el corazón hecho un nudo, familiares de pescadores acudieron a la explanada de La Puntilla para despedir a sus seres queridos, quienes durante estos días comienzan a hacerse a la mar en busca del camarón. Desde tierra, entre miradas de preocupación y esperanza, los familiares levantan los brazos para decir adiós a las embarcaciones que se alejan, mientras los pescadores responden a la distancia con el mismo gesto de despedida. A unos días de que el 7 de octubre inicie oficialmente la temporada de captura de camarón, las embarcaciones comenzaron a salir poco a poco del muelle del Parque Bonfil, llevando a bordo a los hombres que durante semanas permanecerán lejos de sus familias.







En La Puntilla, algunos de sus familiares acudieron ante la imagen de la Virgen para pedir por ellos y por una buena temporada de pesca. A los pies de la Virgen se observan arreglos florales acompañados de listones con los nombres de algunas embarcaciones, entre ellas Moneto 9, BM Bonnie, BM Oaxaca y BM Azteca 12, como una muestra de las peticiones de quienes esperan que sus seres queridos regresen con bien. Para Lupita Rojas, la despedida tuvo un significado especial, pues acudió por primera vez a La Puntilla para despedir a su sobrino Rodolfo, quien realiza su primer viaje a bordo del Antonio Pérez 12. “Voy a llorar”, expresó al hablar de lo que significa despedirlo. Dijo que espera que a todos los pescadores les vaya bien y que esta temporada puedan encontrar una buena cantidad de camarón, pues reconoce el riesgo y el esfuerzo que representa salir a trabajar al mar.



