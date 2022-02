$!Desplazados de la zona sur por violencia exponen no tener servicios de Salud en el CVIVE

Sin embargo, no pueden costear la atención particular por la escasez de recursos.

“Tanto en el IMSS como en el Hospital General sino llevan un documento no los atienden a pesar de que salieron huyendo sin nada y la ley (de desplazados) contempla a ellos porque se conoce que salen en minutos de sus casas sin papeles, pero a pesar de que hay (desplazados) con IMSS dados de alta, no los atienden y la muestra está en este niño desplazado por la violencia”.

Al preguntar si los desplazados tienen algún oficio que valide su situación de vulnerabilidad para presentarla en una institución de salud, se denunció que ni si quiera hay un registro total de ellos.

“No hay un registro real de desplazados. Solo han registrado a algunos, pero no una lista que le llaman censo y que contempla sólo aproximadamente 1500 personas en todo el estado de Sinaloa, cuando solo en la zona sur tenemos nosotros familias. Esto es importante porque solo tienen registrados a unas cuantas personas y no familias, por eso se quedan fuera miles de desplazados, hijos y abuelos que también huyeron”.

A esta situación se suma que hay adultos mayores que necesitan seguimiento por comorbilidades y que por ser una zona periférica, tienen el riesgo latente de sufrir picaduras de alacranes, pero no tienen donde atenderse.

“Si me pica un alacrán a dónde me voy a ir? Si me voy al Hospital Militar que es el más cercano me van a correr ¿porqué? Porque no contamos con seguros”, expuso la señora Yadira Rodríguez, habitante del CVIVE, “Hay una ley de desplazados que se debe de cumplir, yo no me voy a estar parándome el cuello con un desplazado”, añadió.

En conferencia, hicieron un llamado urgente a los diferentes secretarios del Gobierno del Estado que les compete el tema de Salud, Seguridad y Educación, pero sobre todo a la titular de la Secretaría de Bienestar Social en el estado, Ruth Díaz Gurría, a quien le han solicitado audiencia y hasta el momento -según denunciaron- sólo sube material a redes sociales donde asegura que atiende a los desplazados.

“Yo no debo estar parándome el cuello con un desplazado valiéndome de un desplazado cuando no lo atiendo como debe de ser, por eso le hacemos una invitación a la arquitecta Ruth a que se vaya al nivel de nosotros, que entable conversación con un desplazado para que se dé cuenta de qué es lo que pasa acá”, manifestó la señora Yadira.

“No hay un solo desplazado en las fotos y se la pasa anunciando en redes que está con ellos lleva tres meses así y eso es lo que nos ofende”, añadió otro afectado.

Reprocharon que desde antes de entrar al cargo los nuevos directores debieron de haberse preparado para atender la situación, pues aunque el gobernador del estado Rubén Rocha se reunió con ellos el primer día de su administración, de nada sirve que todo quede sólo en palabras.

Dijeron que el ex gobernador Quirino Ordaz Coppel dejó los terrenos ya avanzados para 50 familias a las que todavía les faltan algunos servicios de salud, pero en Villa Unión aún hay 280 terrenos en los que no se ha trabajado, como tampoco se ha hecho en los 450 lotes de Concordia que el ex mandatario gestionó para este sector vulnerable.

El próximo domingo saldrán a manifestarse en el malecón, pues también quieren que el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, les dote de servicios y alumbrado público en el fraccionamiento CVIVE.