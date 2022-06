Desplazados por la violencia en Sinaloa siguen sin servicios básicos Mazatlán

Las 50 familias de desplazados que ya fueron beneficiadas con una vivienda de material, y otro número igual de familias que edificaron casas de madera y lamina en algunos lotes del fraccionamiento Cvive, siguen sufriendo por falta de agua, luz, servicios de transporte, seguridad y salud.

Expusieron sus necesidades ante la visita de las autoridades del Gobierno de Mazatlán, que asistieron a una reunión con los desplazados.

El Secretario del Ayuntamiento Édgar González Zataráin se comprometió a tramitar a la brevedad un dispensario médico para brindar atención médica a los desplazados, además de que solicitará una reunión con el Delegado de Vialidad Estatal, para modificar una ruta de camiones que llegue hasta el Cvive.

Regidores, por su parte, se comprometieron a autorizar los recursos que designe el Ayuntamiento para su causa y vigilarán la aplicación de dichos recursos, además empeñaron su palabra para reunirse con ellos cada semana.

De las exigencias en que más insistieron fue el de atención de la inseguridad por falta de recorrido las patrullas municipales por el lugar y comentaron además que desde el jueves por la noche se quedaron sin luz a causa de una ligera lluvia y hasta la mañana de este viernes su problema no se había resuelto.

Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez, dirigente del MASS, señaló que están pidiendo la lotificación de los terrenos, en Mazatlán, Villa Unión y Concordia, servicios asistenciales: salud, vivienda, educación, alimentación, guarderías, servicios públicos.

“Al Gobernador le recuerdo que les dio su palabra a los desplazados y no ha cumplido, vamos a seguir manifestándonos porque estamos desatendidos, los desplazados no pueden seguir sin agua sin luz y sin drenaje, tan solo desde anoche se encuentran sin luz, es un servicio colectivo y se les botó desde anoche y los de CFE no se han parado a repararlo”, asentó.

Los desplazados no conocen aquí al Secretario de Obras Públicas, no conocen a la Secretaria de Bienestar Social, no conocen al Director de Invies, apuntó.

“El presidente no vino, se está metiendo en un problema, hay una recomendación de Derechos Humanos y si no cumple, vamos a darle para adelante a la denuncia ante la Fiscalía y la Fiscalía que determine que sanción tiene para mandarla al Congreso del Estado”.