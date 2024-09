Son elementos castrenses a bordo de al menos tres unidades las que se encuentran frente a dicho hotel donde llega a pernoctar López Obrador cuando realiza giras de trabajo por Mazatlán y la región sur de la entidad.

Originalmente esta visita estaba programada para el sábado 28 de septiembre, algunas versiones indicaban que para el domingo 29, pero finalmente se adelantó para las 18:00 horas de mañana viernes en el municipio de El Rosario, después de que el Presidente de la República realice una gira de trabajo por Sonora.

”Que se adelantó (la gira de trabajo), del Estado me invitaron, de Gobierno del Estado, siempre se nos invita a los alcaldes que queramos asistir en general, hay un grupo de chat de los alcaldes, se nos invita y lo más seguro que vayamos, es por la tarde, es el evento del Rosario, es público, es abierto, puede ir cualquier ciudadano, nosotros siempre vamos, pero como siempre, el evento le corresponde a Rosario y obviamente vamos como invitados nada más ahí”, continuó González Zataráin.

”Supuestamente, no me han confirmado del todo, estaba en un tramo de Aguaverde, andaban viendo ahí cerca de Pozole y Aguaverde en esa zona (que sería el evento), no me lo han confirmado, mañana en la tarde, se adelantó estaba considerado para el día domingo, no creo esta vez (que venga la Presidenta Electa, Claudia Sheinbaum Pardo), digo, no sé por los tiempos que ya trae recortados para la entrega de su Gobierno, yo creo que por eso adelantó (AMLO), quiero pensar, creo que no viene ella, viene sólo”.

Tras su gira de trabajo y de despedida por El Rosario, se prevé que López Obrador pernocte en Mazatlán y de aquí saldría el sábado para continuar su gira de trabajo al estado de Nayarit.