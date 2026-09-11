$!Despliega Marina a más de mil 700 elementos en labores de proximidad social en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con más de mil 700 elementos desplegados, la Secretaría de Marina mantiene de manera indefinida acciones de proximidad social en Mazatlán, con recorridos durante diferentes horas del día para acercarse a la población, conocer sus inquietudes y fortalecer la confianza en materia de seguridad. David Omar Robles Mercado, Teniente de Corveta de la Secretaría de Marina, señaló que estas acciones forman parte de la Orden de Operaciones Sable, mediante la cual el personal naval mantiene contacto directo con habitantes y visitantes. Expresó que la proximidad social busca que los elementos dialoguen con las personas, conozcan sus necesidades y recaben información sobre la percepción de seguridad que existe entre la ciudadanía. “Sable se encarga de la proximidad social. ¿Qué es la proximidad social? Es que el personal naval se acerca a la ciudadanía, aumentando la confianza, dialogando con ellos y preguntándoles las necesidades que tiene la población”, comentó.

Asimismo, declaró que como parte de esta estrategia, hasta el momento se han realizado más de 14 mil 500 encuestas y distribuido alrededor de 2 mil 500 folletos. Los materiales incluyen un código QR que permite a los ciudadanos ingresar desde sus teléfonos celulares a una encuesta de percepción de seguridad. “Actualmente tenemos más de 14 mil 500 encuestas realizadas, hemos entregado más de 2 mil 500 folletos. Esos folletos contienen un QR que lleva a una encuesta de percepción ciudadana de seguridad”, detalló Robles Mercado.

Por su parte, Jesús María Contreras Muñoz, integrante de la Secretaría de Marina, aclaró que los más de mil 700 efectivos corresponden exclusivamente a personal naval, sin contabilizar a los elementos de otras instituciones de seguridad que también se encuentran desplegados. En este sentido, explicó que los efectivos son distribuidos en grupos y diferentes horarios para realizar recorridos pedestres, razón por la cual no se observa a todo el contingente concentrado en un mismo punto. “Hay más de mil 700 elementos que están desplegados. No se ven todos completos en conjunto porque tienen ciertos tiempos para salir a dar los recorridos pedestres”, dijo. “Esa cantidad es exclusivamente de nosotros, de la Secretaría de Marina. Hay más personal desplegado de otras dependencias de Gobierno, pero ellos tienen sus elementos aparte”.

Contreras Muñoz agregó que no existe un horario determinado para estas acciones, pues el personal mantiene presencia durante diferentes momentos del día y la madrugada. “No hay horario como tal establecido, puesto que hacemos recorridos todo el tiempo, en la mañana, en madrugada; a todas horas del día estamos efectuando esos recorridos”, manifestó. La elemento de la Marina comentó que el despliegue tampoco se concentra exclusivamente en el corredor turístico, ya que los elementos realizan recorridos en diferentes sectores de todo el puerto. “No hay un lugar establecido como tal para que ahí nada más vayan, es en todo, en general, el puerto de Mazatlán”, señaló.

Robles Mercado detalló que las labores de proximidad se realizan a pie de calle y contemplan colonias, centros comerciales, lugares turísticos, plazas y otros espacios de interés público. De esta forma, los recorridos continuarán durante las celebraciones patrias y, hasta el momento, la Secretaría de Marina no contempla una fecha para concluir con la estrategia. “Aquí en Mazatlán no tenemos una fecha definida de cuándo se va a dejar de hacer la proximidad social; por lo pronto es de manera indefinida”, mencionó.

En lo que respecta a la respuesta de los habitantes, Contreras Muñoz señaló que hasta el momento ha sido favorable y destacó la disposición de las personas para dialogar con los elementos. “Han colaborado mucho con nosotros como personal naval, nos han brindado esa oportunidad, ese espacio para nosotros poder acercarnos y crear ese vínculo con ellos mismos para que nos compartan todas sus inquietudes y todo lo que les acontece hoy por hoy”, expresó. Los elementos mencionaron que a través de la Cuarta Región Naval, el personal también mantiene acciones dirigidas a generar cercanía con turistas y hacerles saber que pueden recurrir a los elementos en caso de alguna situación que ponga en riesgo su seguridad.