Despliegan a más de 6 mil elementos en Sinaloa ante posible impacto de huracán Simon: Protección Civil

Hasta el momento se tiene una fuerza de tarea de aproximadamente 6 mil 500 personas ante el posible impacto del huracán Simon en Sinaloa, continúa la suspensión de clases en toda la entidad y este martes o el miércoles podría determinarse si se suspenden las actividades no esenciales, manifestó la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa.

“En este momento somos aproximadamente 6 mil 500, pero el día de mañana va a incrementarse, se viene más personal tanto de Sedena como de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad también, CFE con un despliegue impresionante, ellos haciendo mucho trabajo preventivo, también Comunicaciones y Transportes”: añadió Velázquez Alzúa.

En entrevista tras participar la tarde de este lunes en la primera sesión del Comando que se instala en Sinaloa ante el posible impacto del huracán Simon entre el miércoles y jueves en los municipios de Elota, San Ignacio y Mazatlán, agregó que la Comisión Federal de Electricidad, sin poner en riesgo a sus trabajadores, está distribuyendo maquinaria pesada y especializada, así como vehículos necesarios.

Tras la reunión, a la que no se permitió el acceso a personal de medios de comunicación argumentando que por el espacio no era posible, que se realizó de cerca de las 16:00 a las 18:00 horas en las instalaciones de la Cuarta Región Naval, dijo que por instrucción de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, estuvieron presentes mandos de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, CFE; Comisión Nacional del Agua, así como de las secretarías de Salud y Educación.

También estuvo presente el Gobierno del Estado representado por el director del Instituto Estatal de Protección Civil, Roy Navarrete Cuevas; ya este martes se incorporará la Gobernadora de la entidad, Graciela Domínguez Nava, que este lunes atendió la visita de dos secretarios del Gobierno federal, además asistió la Alcaldesa de Mazatlán.

“Revisamos nuestro estado de fuerza que se va ir incrementando para el día de mañana, ubicaciones estratégicas para, conforme a la información que tenemos, histórica de los daños, principalmente en Elota, San Ignacio y Mazatlán, que es digamos la zona extendida en donde probablemente podría impactar el huracán Simón de categoría 2”, continuó Velázquez Alzúa.

“Según el informe que nos entrega el Servicio Meteorológico Nacional, podría ser entre la noche del miércoles y la mañana tarde del jueves, todavía no tenemos certidumbre, acabamos de recibir la información oficial de dónde se encuentra ubicado y está a 325 kilómetros de Mazatlán, es decir, 10 kilómetros más cercano que hace 3 horas”.

Ante la trayectoria del huracán, el Comando que se integró para dar seguimiento a este fenómeno meteorológico se trasladó este lunes de Puerto Vallarta, Jalisco, a Mazatlán Sinaloa.

“Lo más importante yo creo que en este momento es de que Conagua nos ha dicho de los ríos, que muchos de ellos se encuentran secos y que con la llegada de las lluvias se vuelven de riesgo para la población, todos nuestros ríos y arroyos que cruzan estos tres municipios son los que vamos a vigilar en este momento sus niveles, las presas también”, dio a conocer.

“Evidentemente toda la zona costera, vamos a empezar a hacer desde muy temprano recorridos, el perifoneo se ha estado realizando ya desde semanas antes nos comentó Roy, pero serían todas las comunidades y localidades cercanas a los arroyos, a los ríos de estos tres municipios”.

Precisó que se evaluará si será necesario evacuar a habitantes de dichas comunidades costeras, este martes ya tendría precisión cuáles con las poblaciones a cuyos habitantes se invitará a ir a los refugios, además, se tiene una aplicación para que puedan revisar refugios temporales ya habilitados para que la gente se puede mover.

Los refugios que se habilitarán mucho dependerá de la población que pueda estar en riesgo y a partir de eso se tiene una gran capacidad, son más de 120 refugios, pero se pueden habilitar muchos más.

De ser necesario parar actividades deportivas programadas se hará, expresó el referencia a la inauguración el miércoles en Mazatlán de la temporada de la Liga Mexicana del Pacífico de beisbol.

“El día de mañana martes ya tendría yo con mucha claridad si se van a suspender actividades no esenciales, solamente para algunas actividades oficiales y en qué municipios o me puedo ir a asuntos muy específicos, ciertas comunidades, ciertas localidades y no tener que parar todo el municipio, pero lo que queremos es ser muy responsables, ser muy objetivos y hablar con mucha certeza con la población, no alarmar sino alertar y que la gente sea comprometida como siempre lo ha sido”, subrayó.

“La verdad lo logramos en Jalisco, Michoacán, en Colima, la gente cuando le dijimos se suspenden las actividades no esenciales la verdad no había nadie en la calle cuando se dispuso porque teníamos el impacto del huracán categoría 4, entonces dispusimos la zona, cerramos los comercios, la gente se fue a sus domicilios y los que estaban en riesgo se fueron a refugios, y estoy segura de que en Sinaloa va haber la misma respuesta, sólo permítanme tener un escenario más certero para poderlo comunicar en tiempo y forma, tal vez podría ser mañana o el miércoles”.

También dijo que en Sinaloa se mantiene la suspensión de clases, como lo determinó la Gobernadora del estado.

“Es correcto, es una medida que tomó la Gobernadora, la cual aplaudo, es importante que nuestros estudiantes estén en su domicilio, que papá y mamá también estén resguardando a sus hijos y que sepan que esta es una emergencia de un sistema natural, de un fenómeno natural que tendremos que verlo con mucha objetividad”, reiteró la coordinadora nacional de Protección Civil.

Dio a conocer que hasta el momento se ha registrado la pérdida de la vida de una persona en Guerrero por el paso de Simón en el Océano Pacífico, en las demás entidades el saldo es blanco y se espera que lo mismo ocurra en Sinaloa.