Despliegan hasta 4 mil 500 elementos para reforzar seguridad en Mazatlán

Más de 4 mil elementos de corporaciones federales, estatales y municipales participarán en el operativo de seguridad que se implementará en Mazatlán durante el periodo vacacional de verano, informó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la cual además aseguró que las estrategias podrán modificarse conforme evolucionen las condiciones de seguridad en el puerto.

El titular de la dependencia, Jaime Othoniel Barrón Valdez expresó que el despliegue contempla entre 4 mil y 4 mil 500 elementos que reforzarán la vigilancia en las principales zonas turísticas, recreativas y habitacionales del municipio, con el objetivo de brindar protección tanto a residentes como a visitantes.

Barrón Valdez señaló que las acciones abarcarán la vigilancia en la zona de playas, la Isla de la Piedra, balnearios, centros recreativos y colonias donde muchas viviendas permanecen solas durante las vacaciones, buscando prevenir robos y otros delitos.

“Nosotros atendemos de manera muy particular los eventos, los atendemos como primeros respondientes. Dentro de la Mesa de Seguridad se han tocado las estrategias que se van a seguir dentro del plan operativo”, dijo.

“Se encuentra una estrategia para disminuir cualquier evento delictivo y darle protección a toda la zona, que incluye toda la zona turística, las playas, la Isla de la Piedra, los balnearios y los domicilios que pueden quedar solos”, añadió.

Asimismo, ante los recientes hechos de violencia registrados en Mazatlán, el funcionario señaló que los planes operativos no son estáticos y pueden ajustarse en cualquier momento para responder a nuevas situaciones que se presenten durante el periodo vacacional.

“Sí, hay situaciones que se tienen que modificar, por lo que los planes operativos no son planes que no puedan ser modificables. En el transcurso del mismo plan puede haber modificaciones dependiendo de las situaciones que se van presentando”, declaró.

El Secretario de Seguridad señaló que los análisis sobre la incidencia delictiva y los acontecimientos más recientes se realizan de manera permanente en las reuniones de la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad, donde participan autoridades de los tres órdenes de Gobierno.

Reiteró que existe coordinación permanente entre las distintas corporaciones de seguridad para garantizar la tranquilidad durante la temporada vacacional y responder oportunamente ante cualquier incidente que pudiera registrarse en el Municipio.

Barrón Valdez expresó que estas acciones forman parte de los acuerdos establecidos en la Mesa de Construcción de Paz, desde donde se coordinan las estrategias de vigilancia y prevención para este periodo de alta afluencia turística.