$!Despliegan operativo de seguridad en El Encanto ante duelo entre Mazatlán FC y Chivas

MAZATLÁN._ Un moderado operativo de seguridad se desplegó este viernes previo, durante y después del encuentro entre Mazatlán FC y Chivas en el estadio El Encanto, donde se registró una gran asistencia de aficionados que acudieron a disfrutar del duelo de la Liga MX.

Elementos de la Policía Municipal, Protección Civil local y estatal, así como Tránsito Municipal, se encargaron de la vigilancia en las inmediaciones del recinto deportivo, llevando a cabo los protocolos habituales de seguridad, con especial atención en la porra visitante.