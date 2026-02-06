$!Despliegan operativo de seguridad en El Encanto ante duelo entre Mazatlán FC y Chivas

MAZATLÁN._ Un moderado operativo de seguridad se desplegó este viernes previo, durante y después del encuentro entre Mazatlán FC y Chivas en el estadio El Encanto, donde se registró una gran asistencia de aficionados que acudieron a disfrutar del duelo de la Liga MX.
Elementos de la Policía Municipal, Protección Civil local y estatal, así como Tránsito Municipal, se encargaron de la vigilancia en las inmediaciones del recinto deportivo, llevando a cabo los protocolos habituales de seguridad, con especial atención en la porra visitante.
Los agentes se posicionaron en los accesos principales del estadio con el objetivo de prevenir cualquier incidente, mientras que en el estacionamiento del inmueble se mantuvieron en resguardo ambulancias de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos para atender cualquier eventualidad.
Ya en la explanada de El Encanto, largas filas de aficionados se formaron para cumplir con el requisito del FAN ID, indispensable para poder ingresar al estadio. Al interior del inmueble, la seguridad privada reforzó las labores con una segunda revisión en los accesos a las gradas.
De acuerdo con un comunicado emitido por Mazatlán FC el pasado jueves, el operativo de este encuentro contó con la participación de alrededor de 300 elementos de seguridad de diferentes corporaciones, quienes trabajaron de manera coordinada para garantizar un ambiente familiar y seguro.