Despliegan Operativo de Seguridad y Logístico en panteones de Mazatlán por el Día de Muertos

Al igual que el domingo, este lunes se desplegó un fuerte Operativo de Seguridad y Logístico en los panteones de Mazatlán por la celebración del Día de Muertos, con la participación de cerca de 600 elementos de instituciones de los tres niveles de Gobierno.

Se prevé que sea este 2 de noviembre cuando se registre la mayor afluencia de personas a los camposantos para visitar las tumbas de sus seres queridos que ya fallecieron, limpiar el lugar, llevarles flores y estar un rato con ellos en este Día de los Fieles Difuntos.

“El día de hoy lo que nos ocupa es el Operativo de Día de Muertos, en el cual todos los panteones de Mazatlán van a estar siendo resguardados, tenemos en la zona urbana, tenemos en al zona rural y como ustedes pueden ver es muy temprano y ya hay personas que están visitando a sus seres queridos”, dijo la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez al realizar un recorrido de supervisión la mañana de este lunes en el Panteón Municipal 3, ubicado entre las colonias Benito Juárez y Esperanza.

“Estamos haciendo un esfuerzo por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, por parte de Obras Públicas, por parte de Servicios Públicos, Oficialía Mayor que se presentan aquí también para regular todas las acciones ya sea de comercio, de limpieza, de obras, de lo que sea necesario y sobre todo que prevalezca la seguridad y la tranquilidad para las familias que vengan aquí a visitar los panteones”.

La Presidenta Municipal agregó que el operativo estará todo este lunes en los diferentes panteones que se tienen en la ciudad vigilantes de que así sea.

La supervisión la realizó acompañada de integrantes de su equipo de trabajo y se dio a conocer que el operativo sumó 1 mil 592 jornadas/persona de trabajo y permitió retirar 184 toneladas de basura y 158.6 toneladas de escombro y de tierra.

Se informó que previamente a esta celebración del Día de Muertos se realizaron labores de desmonte, poda, limpieza en general, acondicionamiento de accesos y atención a calles y avenidas aledañas.

“Como parte de estas acciones se revisó el alumbrado público y se sustituyeron lámparas y cableado en los panteones municipales 2, 3 y 4 para mejorar las condiciones de los espacios durante la afluencia de visitantes”.

En el Operativo de Seguridad se desplegaron cerca de 600 elementos de instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno tanto en el interior como en el exterior de los camposantos.

“Como parte de las acciones, personal de la Unidad de Vialidad apoya en los cruces peatonales y coordina la circulación vehicular”, precisó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

“Asimismo, agentes operativos realizan recorridos al interior y exterior de los panteones, además de inspecciones preventivas para detectar posibles situaciones de riesgo”.

Dio a conocer que este operativo se mantendrá hasta las 20:00 horas con recorridos y labores de apoyo para acompañar a las familias durante su visita y facilitar su regreso a casa.

La Alcaldesa estuvo acompañada por la directora de Servicios Públicos Municipales, Karla Angélica Camacho Guzmán; el Oficial Mayor del Ayuntamiento, Ángel Fernando Arballo Quintero; el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Gabino Ulises Jacobo Guerrero y el director de Obras Públicas Municipales, Martín Gallardo Noriega, entre otros.