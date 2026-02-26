Mazatlán
|
Protección

Despliegan operativo en Aeropuerto de Mazatlán previo a la llegada de la Presidenta Claudia Sheinbaum

Decenas de elementos de la SSPC, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, camionetas negras y blancas, además de una ambulancia, se encuentran en las inmediaciones del aeropuerto
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
26/02/2026 17:02
26/02/2026 17:02

MAZATLÁN._ A unas horas de que arribe a Mazatlán la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se registra un fuerte operativo de fuerzas federales en el Aeropuerto Internacional de Mazatlán, Rafael Buelna Tenorio, la tarde de este jueves 26 de febrero.

  • $!Despliegan operativo en Aeropuerto de Mazatlán previo a la llegada de la Presidenta Claudia Sheinbaum
  • $!Despliegan operativo en Aeropuerto de Mazatlán previo a la llegada de la Presidenta Claudia Sheinbaum
  • $!Despliegan operativo en Aeropuerto de Mazatlán previo a la llegada de la Presidenta Claudia Sheinbaum

Decenas de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y de Protección Federal, del Ejército Mexicano, camionetas negras y blancas, además de una ambulancia, ya se encuentran en las inmediaciones del aeropuerto de Mazatlán.

  • $!Despliegan operativo en Aeropuerto de Mazatlán previo a la llegada de la Presidenta Claudia Sheinbaum
  • $!Despliegan operativo en Aeropuerto de Mazatlán previo a la llegada de la Presidenta Claudia Sheinbaum
  • $!Despliegan operativo en Aeropuerto de Mazatlán previo a la llegada de la Presidenta Claudia Sheinbaum
  • $!Despliegan operativo en Aeropuerto de Mazatlán previo a la llegada de la Presidenta Claudia Sheinbaum

Se prevé que Sheinbaum Pardo arribe este jueves alrededor de las 18:30 horas a la ciudad natal de su esposo Jesús María Tarriba Unger.

#Aeropuerto de Mazatlán
#Seguridad
#Operativo
#Gira Presidencial
#Mazatlán
#Vigilancia
#Protección
#Presidenta de México
#Aeropuerto
#Claudia Sheinbaum Pardo
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube