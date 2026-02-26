$!Despliegan operativo en Aeropuerto de Mazatlán previo a la llegada de la Presidenta Claudia Sheinbaum

MAZATLÁN._ A unas horas de que arribe a Mazatlán la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se registra un fuerte operativo de fuerzas federales en el Aeropuerto Internacional de Mazatlán, Rafael Buelna Tenorio, la tarde de este jueves 26 de febrero.







Decenas de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y de Protección Federal, del Ejército Mexicano, camionetas negras y blancas, además de una ambulancia, ya se encuentran en las inmediaciones del aeropuerto de Mazatlán.







