Despliegan vigilancia en zona rural de Mazatlán ante violencia en Porras

“Se están tomando todas las medidas para tener cubiertas todas las áreas, en este caso la zona rural. Es muy importante que tengamos el cuidado y el respaldo para que la gente pueda trasladarse a las comunidades y realizar sus actividades económicas y productivas sin ningún problema”, comentó.

Palacios Domínguez señaló que se están tomando medidas para mantener cubiertas las sindicaturas, así como las distintas comunidades rurales del municipio, para generar condiciones que permitan a sus habitantes realizar con normalidad sus actividades económicas, comerciales, agrícolas y turísticas.

MAZATLÁN. _ Ante las denuncias ciudadanas sobre enfrentamientos y detonaciones en la comunidad de Porras, perteneciente a la sindicatura de El Recodo, autoridades de los tres niveles de gobierno mantienen operativos de vigilancia en la zona rural de Mazatlán, informó la alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

La alcaldesa explicó que la situación de seguridad en las comunidades es abordada durante las reuniones de la Mesa de Construcción de Paz, en las que participan autoridades federales, estatales y municipales.

Por tal motivo, indicó que en estos encuentros ha planteado la importancia de brindar protección tanto a los habitantes de las comunidades como a las personas que se trasladan hacia ellas por motivos familiares, laborales, comerciales o turísticos.

“Estamos trabajando los tres niveles de gobierno justamente para que regrese la tranquilidad”, dijo.

Palacios Domínguez sostuvo que el despliegue de seguridad incluye las distintas sindicaturas del municipio, principalmente aquellas localidades que reciben visitantes y dependen de las actividades rurales o turísticas.

Además, informó que en los operativos participan la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como corporaciones estatales y municipales.

La alcaldesa también reconoció que los reportes de detonaciones y hechos violentos pueden generar preocupación entre la población y afectar el traslado de visitantes hacia las comunidades rurales.

Por ello, señaló que el municipio mantiene el programa “Escapadas Rurales”, mediante el cual se promueven recorridos a localidades con vocación turística y se brinda acompañamiento de seguridad a las personas interesadas en conocer sus atractivos.

“Tenemos un programa municipal que se llama ‘Escapadas Rurales’, en el que contamos con el apoyo de la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Gobierno estatal y el Gobierno municipal”, mencionó.

“Se tiene un acompañamiento a todas las personas que quieran visitar la zona turística, se les hace la invitación para que vayan y disfruten de nuestra zona rural”, añadió.

Palacios Domínguez indicó que estas acciones también cuentan con el respaldo del operativo federal “Caminos Seguros”, dirigido a fortalecer la vigilancia en carreteras y rutas de acceso a las sindicaturas.

En este sentido, aseguró que los tres niveles de gobierno continuarán trabajando coordinadamente para recuperar la tranquilidad y proteger tanto a las familias que viven en el área rural como a quienes acuden a realizar actividades productivas o recreativas.

Sin reportes de desplazamiento forzado

En lo que respecta a la posibilidad de que la violencia denunciada en Porras haya provocado el desplazamiento de habitantes, el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez, respondió que el Ayuntamiento no cuenta con reportes de personas que hayan abandonado la comunidad de manera forzada.

“En esa zona no tenemos reporte. No tenemos nosotros un reporte como tal de desplazamientos y mucho menos de desplazamientos forzados”, manifestó.

Ríos Pérez explicó que Porras es una comunidad pequeña y que varias personas originarias de ese lugar residen actualmente en la zona urbana de Mazatlán, aunque conservan viviendas en el poblado y regresan periódicamente para visitar a familiares o atender sus propiedades.

Asimismo, mencionó que esta movilidad habitual no debe interpretarse necesariamente como un desplazamiento relacionado con la violencia, pues hasta el momento el Gobierno municipal no ha recibido una notificación formal en ese sentido.

Por su parte, Palacios Domínguez informó que la Dirección de Enlace Rural, encabezada por Valeria González Peraza, mantiene comunicación con síndicos y comisarios para conocer las condiciones de las comunidades y detectar cualquier situación que requiera atención institucional.

Ante esto, agregó que personal del DIF Mazatlán y de Bienestar Social realiza visitas periódicas a la zona rural, además de contar con el apoyo de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable del Gobierno estatal.

De acuerdo con la alcaldesa, los reportes recibidos recientemente se relacionan principalmente con deficiencias en los servicios públicos, como el abastecimiento de agua potable y las interrupciones en el suministro de energía eléctrica.

Finalmente, Palacios Domínguez aseguró que el Ayuntamiento continuará atento a cualquier reporte relacionado con la seguridad, los servicios públicos o el posible desplazamiento de familias, además de mantener comunicación directa con las autoridades de cada comunidad.

“La zona rural es muy importante para este gobierno y vamos a continuar siempre pendientes de cualquier necesidad que se tenga”, puntualizó.