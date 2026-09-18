$!Despliegue de seguridad federal en Sinaloa supera los 20 mil elementos para atender violencia

En Sinaloa hay desplegados más de 20 mil elementos de seguridad federal para atender la crisis de violencia, a dos años de su estallido, informó el Gabinete de Seguridad Federal este viernes durante su visita a Mazatlán. Esta cifra fue actualizada tras el reciente reforzamiento en Mazatlán de más de 3 mil elementos. Entre ellos, 836 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; mil efectivos navales de la Secretaría de Marina y mil 600 de la Secretaría de la Defensa Nacional, de los cuales 100 son elementos de Fuerzas Especiales.





De acuerdo al Gobierno federal, el despliegue contempla fortalecer las labores operativas, de vigilancia, prevención y disuasión en el municipio y en los principales tramos carreteros de Sinaloa. Asimismo, destacó que “las acciones contemplan el incremento de patrullajes y labores de prevención y disuasión, así como el reforzamiento de la presencia institucional en las zonas que así lo requieren, como parte de las operaciones permanentes para atender los delitos de alto impacto”. El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfcuh, encabezó la visita de supervisión y evaluación de la estrategia de seguridad en Sinaloa, junto con los secretarios de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles y el Comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño Lobera. En la Tercera Región Militar, en Mazatlán, sostuvieron una reunión con la gobernadora interina Graciela Domínguez Nava y autoridades federales y estatales, donde revisaron el despliegue operativo, la presencia institucional y las labores de vigilancia en el Estado.





Durante el encuentro acordaron reforzar las estrategias de seguridad y fortalecer las capacidades de la Policía Estatal y de la corporación municipal, con el propósito de mejorar su capacidad de respuesta y coordinación con las instituciones federales. García Harfuch destacó el trabajo coordinado de las instituciones federales para fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad en Sinaloa y señaló que la evaluación permanente de los resultados permite ajustar las acciones y fortalecer las capacidades operativas.



