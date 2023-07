“Muy agradecido la verdad con su presencia y sobre todo con este proyecto (...) ya tenemos 30 años en este Fraccionamiento y ya es tiempo, empiezan a colapsar los colectores, que bueno que con la explicación que nos da entendemos que están atentos al momento que necesita esto. (...), lo conozco de hace años y sé que son hechos no palabras”, comentó Roger Morales.

“Este arranque de la construcción de revestimiento del canal y banqueta, es una inversión de casi dos millones de pesos (...) hoy es el arranque de la obra no es la promesa, no es a ver si puedo hacerlo a ver cuando regreso no, es a venir anunciar el arranque de la obra”, expresó Édgar González.

El presidente anunció con los vecinos que en un aproximado de dos semanas también se dará arranque a los trabajos para la rehabilitación de un colector ubicado en este asentamiento.

Los asistentes agradecieron el apoyo por parte de esta administración.

A este banderazo asistió el regidor Jesús Osuna Lamarque y funcionarios municipales.