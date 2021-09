$!Después de 6 horas de espera, pescadores del Huizache-Caimanero no llegan a acuerdos con la Conapesca

“Ya lo hemos denunciado muchas veces, la Conapesca no nos hace caso, no les interesa, tenemos horas esperando aquí a ver si podemos llegar a algo, y no. No tienen interés en regular la pesca furtiva”, explicó uno de los afectados.

A las puertas de la Conapesca, en la Zona Dorada, los pescadores aguardaron la promesa de llegar a un acuerdo con los funcionarios federales, pero luego de una reunión a puerta cerrada y el tiempo de espera, no se llegó a tal.