$!Después del evento masivo en Olas Altas, ahora ‘El Químico’ pide a los mazatlecos quedarse en casa

A pesar de que organizó la fiesta de bienvenida del Año Nuevo en el Paseo Olas Altas, a la que asistieron cerca de 25 mil personas, ahora el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres llama a las personas que no tengan que salir de sus casas, a quedarse en ellas para prevenir contagiarse de Covid-19.

“Lo mismo, lo mismo seguimos haciendo y así va a terminar, las mismas (restricciones), estamos al pendiente en todos los lugares, hemos clausurado (multado) muchísimos que no cumplen y finalmente insisto, sabe hasta dónde, el que va a un restaurante, a un espacio público sabe que hay riesgo, si no quieren enfermarse, pues quédense en su casa”, enfatizó Benítez Torres la mañana de este lunes en entrevista con personal de medios de comunicación.

Hasta el domingo en Sinaloa se registraron mil 447 pacientes activos por Covid-19, la mayoría de Culiacán con mil 515, seguido de Mazatlán con 486 y Ahome con 344, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud en la entidad.

Ante estas cifras, Benítez Torres expresó que el pico de la pandemia es el más alto que se ha tenido en Mazatlán, pero es el más rápido.

“Es el más alto, efectivamente, pero es el más rápido, por ejemplo, ayer hubo varios infectados, pero muchos recuperados, les dije en una semana vamos a ver que se recuperan más de los que se enferman y ya se está invirtiendo eso, ningún muerto”, continuó Benítez Torres.

“El que pueda quedarse en sus casas es mejor, esto tiene que salir en un mes”.

Durante el fin de semana se aplicaron 40 multas a establecimientos en este puerto como restaurantes, bares y antros por no respetar los protocolos sanitarios, como en no tener tapetes sanitizantes, no proporcionar gel antibacterial y aglomeración de personas, dijo la Oficial Mayor del Ayuntamiento de Mazatlán, Nayla Adilene Velarde Narváez.