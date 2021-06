$!Después del incendio, renace la fábrica de renovado de Vitallantas Mazatlán

Las llamas devoraron lo que anteriormente era su fábrica. Era el año 2020, el año en que inició la emergencia sanitaria por Covid-19, y casi todo lo que tenían, en sólo minutos, el incendio lo había convertido en humo.

Así desapareció temporalmente la fábrica de Vitallantas de Mazatlán, en uno de los años más complicados para la economía mundial y en tiempos en que pocos, sacaban dinero del bolsillo para jugarse un volado de inversión.

Sin embargo, lo que ocurrió entonces rayó en lo quimérico: hubo una familia que sí quiso invertir en resucitar la fábrica, la familia Domínguez Kelly, que sumó un capital junto a la empresa Continental México, proveedor de Vitallantas, y en cuestión de 10 meses Vitallantas volvió a levantar su inmueble en Mazatlán con todo y equipo, pero no cualquier inmueble, y no cualquier equipo, si no toda una infraestructura con la mejor tecnología que además es amigable con el medio ambiente.

Sobre el Libramiento Luis Donaldo Colosio la nueva fábrica está de pie... como si nunca se hubiera ido.