MAZATLÁN._ En Sinaloa, incluido el sur, se han instalado puntos fijos de control de seguridad para inhibir el ingreso de personas que tengan la intención de cometer algún delito y para prevenir el robo de vehículos, de acuerdo al Alcalde de Mazatlán, Édgar González Zataráin.

“Hay uno en Villa Unión y hay uno en Escuinapa. no me acuerdo cómo se llama la comunidad, Atarjea, por aquel lado, y hay otro al norte, esos son de control de seguridad de la entrada a la ciudad, no son los retenes que de pronto aparecen y desaparecen, esos ya son puntos fijos de revisión, esos son buenos porque de una u otra forma te ayudan, te dan seguridad”, añadió.

“Sabes qué entra a Sinaloa también, ¿por qué? Bueno, porque de una u otra forma cuando decíamos de pronto que se nos mete alguien y hace algo aquí en Mazatlán y luego dicen ‘oye, no hay revisión en las carreteras’, yo creo que sí tiene que haber”.

El Alcalde precisó que en dichos puntos de seguridad están identificables los elementos de las instituciones que participan; no usan pasamontañas, se identifican con gafetes y es un poco más controlado.

“Los de Escuinapa son (elementos) federales, otros son estatales, pero los federales, por ejemplo, a mí me ha tocado, yo he pasado por esos puntos, conmigo y no me identifico que soy Alcalde, han sido respetuosos, a mí en lo personal no me ha tocado ningún problema, hasta cierto punto ayudan. Quizá alguien tenga queja, pero en lo particular hay que darle ese voto de confianza”, continuó.

”Lo único que es molesto porque te paran, se hace la fila, a veces te piden identificación, dependen ellos cómo te vean te dicen a dónde vas, normal, esos puntos de control, de hecho a veces se pone uno ahí en la caseta (de cobro) de Mármol, casi siempre está e identifican porque más o menos identifican a los que somos mazatlecos y entramos y ni nos paran, pero ya algún vehículo con placas raras ayuda, a veces molesta menos a algunos, pero beneficia a también a muchos”.

González Zataráin dijo que dichos puntos de seguridad contribuyen a combatir el robo de vehículos.

“De pronto nos quejamos: ‘oye, nos quitaron el vehículo a la entrada de la ciudad, a la salida de la ciudad’. Esto nos ayuda a prevenir y surgió por esa razón, tiene sentido, surgió por esa denuncia, por esa demanda que tuviera un poco más de vigilancia”, reiteró.