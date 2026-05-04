Destaca Alcaldesa acciones de paz que se hacen en Mazatlán junto con el Gobierno federal

En Mazatlán se realizan diferentes acciones de paz en conjunto con el Gobierno federal en busca de brindar a los mazatlecos resultados en el tema primordial que es la seguridad en este municipio, subrayó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Como ustedes saben tenemos dos Senderos de Paz que es Parque Central, que es Santa Fe, se tiene también una coordinación interinstitucional donde además de la cooperación que se tiene y los operativos de logística y de seguridad que se realizan aquí en el Municipio también se hacen trabajos en atención a las causas”, dijo Palacios Domínguez.

En entrevista previa a la reunión privada que sostuvo este lunes con la persona que funge como enlace de los considerados territorios de paz en el país para ver los avances que al respecto se tienen en Mazatlán, agregó que los trabajos que se hacen en atención a las causas son a través del fomento a la cultura, el deporte y la educación y en este municipio se tendrán ferias importantes de la paz que posteriormente se darán a conocer las acciones que al respecto se están haciendo junto con el Gobierno Federal.

“Vamos a tener dos escuelas nuevas Bachillerato ‘Margarita Maza’, vamos a tener también aquí en Mazatlán un Centro Comunitario del Bienestar que va estar en Pradera Dorada y vamos a tener muchísimos más apoyos, entonces tenemos brigadistas de la paz y esa coordinación que se va hacer en todas las colonias de Mazatlán”, continuó la Presidenta Municipal.

“Se hace un análisis de incidencia delictiva, se hace también la coordinación y se toma acción porque lo que buscamos es brindar resultados a los mazatlecos en el tema primordial de nuestra administración que es la seguridad de Mazatlán”.

También manifestó que se buscará que los espacios públicos que están vandalizados o que no están aprovechados que se recuperen, en el caso de ‘Qué Bonito Mazatlán’ se llevan ya 26 parques que se han renovado, se han rehabilitado 16 canchas o se han hecho nuevas.

“Es el caso también de la Casa de la Cultura que hicimos en Villa Unión, el caso también de llevar la cultura a las colonias como lo que está haciendo el licenciado Óscar García (director del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán) en un programa muy bonito que es llevar la música de banda a diferentes lugares de la zona rural y de colonias”, dijo Palacios Domínguez.

“Entonces vamos a continuar en todos los diferentes puntos de nuestro Mazatlán haciendo esos trabajos para buscar la paz y la tranquilidad de todos los mazatlecos”.