$!Destaca Alcaldesa apoyo a los sectores pesquero, ganadero y turístico en Mazatlán

Precisó que en la rehabilitación de algunos de dichos paneles participaron alumnos de la Universidad Politécnica de Sinaloa y eso permitirá a los pescadores, además de contar con mayor seguridad, generar ahorro de energía.

”Tenemos ahí la encomienda de seguir apoyando al sector pesquero”, recalcó Palacios Domínguez en entrevista durante un recorrido que realizó la mañana de este jueves en las nuevas instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo del Gobierno Municipal ubicadas en el Parque Central de Mazatlán.

Precisó que en el caso del sector pesquero se les apoya con instalación de nueve paneles solares en el sistema lagunar de El Huizache en beneficio de 600 a 800 personas dedicadas a esta actividad, además se realizó raspado en los caminos de la cooperativa pesquera de esa zona, que fue una de las peticiones que se hicieron y se rehabilitó otra de las cooperativas pesqueras.

Desde el año pasado se brindan apoyos importantes a los sectores pesquero, ganadero y turístico en este municipio y esa labor continuará en este año en beneficio principalmente de la zona rural, enfatizó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez,

”Es para mayor seguridad de las comunidades pesqueras al momento de tener la iluminación y también se genera un ahorro de energía en las cooperativas, esto se hizo también gracias al apoyo y colaboración con la Universidad politécnica de Sinaloa, hicimos ahí un convenio con ellos y los estudiantes de ingeniería apoyaron en la rehabilitación de dos de ellos y ahorita tenemos la adquisición de siete más (paneles solares)”, reiteró.

“Son nueve paneles solares los que se están dando a esa zona de la Laguna de El Huizache para poder tener a alrededor de 600, 700 personas que se dedican a esta actividad tan noble como lo es la pesca que puedan tener estas comunidades en mejores condiciones más dignas para ellos”.

En el caso del sector pesquero se continuará en el presente año con el apoyo con los bordos abrevaderos, además se tendrá el apoyo del sorgo gavatero y con sementales como el año pasado para el mejoramiento genético.

”Y este año tenemos la novedad que vamos a apoyarlos con los ordeñadores automáticos, esa fue una petición que nos hicieron por parte de los ganaderos, que sabemos que es parte de la cuenca lechera, que estamos muy orgullosos que es la mejor del noroeste del país y pues gracias al trabajo de todas las compañeras y compañeros de este Secretaría hemos hecho grandes avances también en ese sentido que se separa que se está trabajando mucho”, continuó.

”Y en el sector turístico, también en esta Secretaría tenemos algo que se llaman Escapadas Rurales que hemos estado haciendo en diferentes lugares, ya hicimos en Puerta de Canoas, ya hicimos otra en El Habal que fue el domingo pasado, en El Recordo va ser este próximo domingo 22 de marzo y la iniciativa nace para incentivar el consumo local y buscar apoyar a los pueblos con vocación turística, a mejorar los atractivos que tiene y también que la gente tenga mejores condiciones para recibir a los locales y turistas”.

Informó que en el caso específico de El Recodo se contará el próximo domingo con una Ruta Ciclista y una Ruta de Bikers.

”Van a estar ahí acompañándonos Moto Clubs, también llevamos americanos, la comunidad extranjera va estar presente, invitamos a todos los mazatlecos a que nos acompañen este próximo domingo 22 de marzo a partir de las 10:00 de la mañana en la techumbre (el cobertizo) de El Recordo”, añadió la Alcaldesa.

También informó que ahí se tendrá música, tamales, dulces típicos, artesanías y un ambiente muy familiar, además se cuenta con todo el apoyo de seguridad para reforzar tanto los ejes carreteros que conducen a esa sindicatura como los circuitos que hará los ciclistas y los bikers, por lo que se invita a toda la gente a que asista a El Recodo.

Durante el recorrido al que invitó a este diario, felicitó a todo el personal de la Sedectur por el trabajo que han realizado tanto en el 2025 como en el presente año y en este 2026 atendieron la petición que les hizo de apoyar a la zona rural de Mazatlán y se ha notado que lo están haciendo, lo que se ha reflejado en los bolsillos de las familias mazatlecas de la zona rural.

”Este año atendieron la petición que les hice de apoyar a la zona rural y se ha notado que lo están haciendo y se está viendo reflejado en los bolsillos de las familias mazatlecas, que eso es lo más importante, tanto en pesca como en ganadería, como el acuacultura, como en turismo que son las vocaciones que se tienen en la zona rural pues se están apoyando”, subrayó.

Durante el recorrido estuvo acompañada por el titular de la Sedectur, Alí René Zamudio Garza; el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Pérez Ríos y el Coordinador Municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado, entre otros integrantes de su equipo de trabajo.