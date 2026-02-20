Destaca Alcaldesa de Mazatlán coordinación para detención de extorsionadores

La Presidenta de Mazatlán Estrella Palacios Domínguez destacó que la detención de dos personas que se dedicaban a la extorsión es resultado de las acciones de coordinación de los tres niveles de Gobierno.

Sin embargo, destacó que al ser un delito federal, son las autoridades federales las que tienen información sobre el procedimiento.

“Serían las autoridades competentes las que den la información al respecto. Es de orden federal, entonces le corresponde a las autoridades dar los avances pertinentes acerca de esas investigaciones; yo estoy contenta con el apoyo que recibimos de la doctora Claudia Sheinbaum y de nuestro Gobernador en todo lo que tenga que ver con seguridad”, manifestó.

Destacó la buena coordinación entre las instituciones de manera permanente dentro de las mesas de construcción de paz para enterarse de lo que está ocurriendo en el tema de seguridad y las acciones.

“Ahí somos enterados de todo lo que acontece en nuestro municipio y siempre y cuando sume y beneficia a los mazatlecos por supuesto que nosotros vamos a estar dentro de nuestras competencias municipales pues coordinarnos con ellos para que Mazatlán le siga yendo bien”.

Puso énfasis que el clima de tranquilidad como el que se dio en el Carnaval, el cual debe prevalecer por eventos deportivos programados, la Semana de la Troca, Semana Santa y de Pascua.

”Sobre todo ahora que hay en puerta de los eventos que siguen, ayer llegó otro crucero y vamos a cerrar muy bien este febrero con tema de cruceros y vienen eventos deportivos de gran calado y vienen también Semana Santa, Semana de la Troca, Semana de la Moto y necesitamos tener un ambiente como lo que vivimos en Carnaval, de total tranquilidad”.

Palacios Domínguez aprovechó para invitar a los turistas que vengan a Mazatlán a disfrutar y sobre todo y lo más importante que a la gente de Mazatlán le vaya bien.

La Alcaldesa fue entrevistada en el marco de la inauguración del Cárcamo Oriente en la Colonia Toledo Corro, recién terminado, que beneficiará a más de 15 colonias de los alrededores.