Destaca Alcaldesa de Mazatlán saldo blanco pese a hechos delictivos

Pese a los hechos delictivos registrados durante el periodo vacacional de fin de año, la Alcaldesa Estrella Palacios aseguró que hubo saldo blanco en Mazatlán.

Y aprovechó para destacar la convocatoria que tuvo el festejo de Año Nuevo en el Malecón y que la mañanera del Gobierno federal presentará cifras turísticas de que Mazatlán lidera en recuperación a nivel nacional.

En su primera entrevista del año con periodistas, minimizó el ataque armado que dejó a dos jóvenes sin vida y un herido de gravedad en el asentamiento de UrbiVilla por no ser la zona del festejo del Malecón

Pero sí destacó las proyecciones oficiales hechas por la Secretaría de Turismo del Gobierno de México que colocaron a Mazatlán como el destino con mejor porcentaje de incremento en la recepción de turismo, de un 12 por ciento.

“Si, sin incidentes, la gran fiesta de fin de año y queremos que se convierta en una tradición para los mazatlecos esta gran fiesta y que cada año pues crezca. Así es, en el evento de la gran fiesta de fin de año no hubo incidentes que reportar y bueno, pues, estamos comprometidos con todos los ciudadanos para que este 2026 iniciar de la mejor manera”.

Además resaltó que Mazatlán haya sido noticia en la Mañanera de la Presidenta de la República Claudia Sheimbaun Pardo de este 2 de enero.

“En la Mañanera del Pueblo, no sé si vieron por ahí el tema de turismo, Mazatlán lidera el crecimiento turístico nacional. Esto nos consolida a Mazatlán como el destino favorito de fin de año, por supuesto, quiero hacer referencia a la gran fiesta de fin de año que tuvimos aquí en Mazatlán con el show de drones, con el show de pirotecnia que se tuvo y con la música en vivo”.

Sobre los festejos del año viejo y bienvenida del 2026 realizado en la zona del Valentinos y Malecón de Mazatlán, adelantó se va a quedar como celebración de fin de año.

“Fue un gran esfuerzo del Gobierno municipal, que estamos seguros que va a quedarse esta fiesta como un referente para que los próximos años tener más y más turistas que vengan a festejar el fin de año y también para venir a la temporada invernal”.

Palacios Domínguez habló de los policías lesionados en accidente el 1 de enero, asegurando que están siendo atendidos y que andaban atendiendo un llamado de auxilio.

“Ellos estaban en cumplimiento de su deber, atendiendo un llamado del 911 y desafortunadamente cinco elementos fueron lesionados, se encuentran estables, están ahorita siendo atendidos médicamente y pues estamos pendientes de su avance, además de los daños materiales”.