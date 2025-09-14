Destaca Alcaldesa gran concurrencia en Mazatlán durante el fin de semana

A un día de que se lleven a cabo los festejos del Grito de Independencia, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez destacó la gran concurrencia de visitantes que tiene Mazatlán durante el fin de semana; esto gracias a los eventos deportivos y artísticos que se presentaron desde los días viernes y sábado.

Indicó que las empresas hoteleras han registrado una ocupación del 80 por ciento, producto de casi 30 mil personas que se dieron cita tanto al partido de la Liga MX entre Mazatlán FC y Pumas, como al concierto de los ‘Capibaras Tour’ de El Coyote y Chuy Lizárraga en el estadio Teodoro Mariscal.

“El Mazatlán FC contra Pumas fue un evento que se llevó con tranquilidad y que contó con mucha gente que asistió a ese evento deportivo. Fueron alrededor de 12 mil personas las que estuvieron en el partido del Mazatlán FC. Mientras que el día de ayer estuvo también el evento de los ‘Capibaras Tour’ con un lleno total; fueron alrededor de 17 mil personas las que asistieron al concierto”, informó Palacios Domínguez.

“Estos días nos han reportado por parte de la Asociación de Hoteles, también de empresas turísticas y la Asociación Tres Islas, alrededor de un 80 por ciento de ocupación; lo cual es muy bueno para todos el sector”.

La Alcaldesa dijo esperar que los ciudadanos y turistas puedan asistir el próximo lunes a la fiesta del Grito de Independencia en el Centro, donde habrá comida, juegos y música en vivo. Mientras que también hizo la invitación para asistir al desfile del martes 16 de septiembre.

“Estamos también invitando a la gente a que nos acompañe al Grito que va a ser el 15 de septiembre a las 9 de la noche ahí en la explanada de la Plaza República. Ya lo hemos estamos promocionando todos estos días con la verbena popular que vamos a tener, además del show del elenco cultural”.

“Habrá también antojitos mexicanos, música y la presentación estelar de Mi Banda El Mexicano a partir de las 11 de la noche, pero todo el evento empieza desde las 9. Y posteriormente el 16 seguiremos con el tradicional desfile de Independencia, donde van a participar además de autoridades militares, navales y civiles, algunos contingentes del DIF, Protección Civil, escuelas públicas y escuelas privadas”.