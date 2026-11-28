MAZATLÁN._ La participación de bomberos de distintas partes de México y del extranjero, así como el intercambio de conocimientos y experiencias entre instructores y asistentes, fueron los principales resultados que destacó Bomberos Voluntarios de Mazatlán al calificar como un éxito su Primer Congreso de Bomberos Mazatlán 2026. En su balance del encuentro, la corporación señaló que los talleres y las conferencias permitieron reunir a personal de distintos cuerpos de bomberos en torno a la capacitación, atribuyendo los resultados tanto al trabajo de quienes impartieron las actividades como a la participación de quienes acudieron al congreso.





La organización del Primer Congreso de Bomberos Mazatlán estuvo encabezada por Saúl Robles Chávez, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mazatlán; y Lourdes Magallón Huerta, presidenta del Patronato de la corporación. Bomberos Voluntarios de Mazatlán reconoció en particular la colaboración del doctor Pedro Perfecto Lugo, subdirector de Bomberos Tijuana, por su apoyo en la coordinación del equipo de instructores. “Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todo el equipo de instructores por compartir sus conocimientos, experiencias y profesionalismo, así como al Dr. Pedro Perfecto Lugo, subdirector de Bomberos Tijuana, por su extraordinario apoyo y coordinación del equipo de instructores”, señaló la corporación.





El reconocimiento se extendió a los bomberos y bomberas que viajaron a Mazatlán para participar en el programa. La corporación los consideró parte fundamental del resultado de esta primera edición. “A todos los bomberos y bomberas que nos acompañaron de diferentes partes de México y del extranjero, ¡muchas gracias por su confianza y participación! Ustedes fueron parte fundamental del éxito de este gran evento”.





A partir de los resultados del encuentro, Bomberos Mazatlán reiteró su compromiso de promover la formación continua y la profesionalización del personal, por lo que la institución vinculó ese trabajo con el fortalecimiento de los cuerpos de bomberos y la seguridad de las comunidades a las que prestan servicio. “Nos sentimos muy contentos y orgullosos de los resultados obtenidos. Este congreso reafirma nuestro compromiso de seguir impulsando la capacitación, la profesionalización y el fortalecimiento de los cuerpos de bomberos”, expresó la corporación. “Porque invertir en la capacitación de un bombero es invertir en la seguridad de nuestra comunidad”.