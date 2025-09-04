Destaca Cobaes su bajo nivel de abandono escolar gracias a la buena orientación educativa de sus docentes

Un atractivo plan de estudios y sus distintos programas académicos, son algunas de los componentes que tienen al Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa como una de las instituciones con más bajo índice de abandono escolar; así lo comentó el director general de Cobaes, Santiago Insunza Cázares.

Insunza Cázares indicó que la institución registra apenas un 5 por ciento de alumnos que desertan de los estudios, y esto se debe a que se han implementado nuevas estrategias de seguimiento a los problemas de los jóvenes, así como una buena orientación por parte de los maestros y personal docente.

“Cobaes es el bachillerato que tiene los niveles de abandono escolar más bajos. Ahorita andamos alrededor de un 4 o un 5 por ciento de abandono, cuando la media nacional anda alrededor del 12 por ciento, pero que estamos hablando de algo reflejado en todo el país”, dijo Insunza Cázares.

“Estamos por debajo, muy por debajo de la media, y en todo ello tienen mucho que ver nuestros maestros, los orientadores educativos, los directivos, el tener una buena atención, dar seguimiento a los problemas de los estudiantes, ubicar como se identifica aquel estudiante que está en riesgo de abandonar, hacer hay un análisis, etcétera”.

Añadió que es importante detectar cuando el estudiante tiene un temprano riesgo de deserción; es decir, cuando trae algunas materias reprobadas, cuando trae problemas familiares desde casa, entre otras cosas. Entonces, es ahí cuando los maestros de Cobaes trabajan con él para que no abandone la escuela.

Por otro lado, Insunza destacó también la buena respuesta que están teniendo los planteles en todo el estado, ya que actualmente cuentan con más de 30 mil estudiantes matriculados y la demanda para el primer año ha sido mayor a la de otros ciclos anteriores, debido a las facilidades que les ofrecen en los recintos.

“Tenemos 31 mil 500 estudiantes matriculados de primero, segundo y tercero. Estamos recibiendo muchos estudiantes de nuevo ingreso todavía; y el día de ayer traía 11 mil 300 estudiantes inscritos, pero creo yo que podemos llegar casi a los 12 mil estudiantes inscritos de primer grado, lo cual habla de la gran aceptación que tiene Cobaes entre los estudiantes del Estado de Sinaloa”.

“Tenemos una red de 127 escuelas; cada plantel está muy cerca de cada joven. Hay nuevos planteles como el 37 de Mazatlán, aunque hay otros que no son nuevos, pero están en muy buenas condiciones. Todas las aulas de Cobaes están refrigeradas, con mobiliario nuevo, biblioteca, centro de cómputo, un buen internet y los maestros se capacitan siempre”.