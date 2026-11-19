MAZATLÁN._ Con una mirada en busca de la promoción en conjunto de los cinco municipios que comprenden el sur de Sinaloa, así como ampliar las opciones de inversión en Mazatlán, fueron presentados los proyectos que el Comité Regional Zona Sur del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa ha impulsado en los últimos años. Así lo informó el presidente del comité, Tobías Lozano Solorza, durante la Cuarta Asamblea Regional del Codesin, quien enumeró cuatro proyectos en distintas etapas de desarrollo que fueron promovidos a lo largo de sus tres años de gestión al frente de esta organización. Entre estos proyectos, Lozano Solorza mencionó el trabajo con el Clúster de Turismo Médico, el corredor de la Isla de la Piedra-Teacapán, la marca regional Sur Sur y la plataforma de información para el sector inmobiliario. El dirigente del comité regional del sur señaló que ya se está trabajando con el grupo de turismo médico y el corredor de la Isla de la Piedra-Teacapán, donde precisó que este se encuentra en elaboración de la ficha técnica para gestionar la asignación de los recursos requeridos. “Pues estamos trabajando ya con el [Clúster] de Turismo Médico. Hemos avanzado bastante con el tema del corredor Isla de la Piedra–Teacapán, que ya estamos en una fase de desarrollo de la ficha técnica para el etiquetado recursos”, declaró.

En lo que respecta a la marca Sur Sur, destacó que a través de ella se busca dar a los municipios de San Ignacio, Mazatlán, Rosario, Concordia y Escuinapa, una identidad común para su promoción, destacando que si bien el tema de la seguridad es algo importante, este no es exclusivo de Sinaloa y en otras entidades se ha podido generar un desarrollo en este tipo de proyectos. “El tema de seguridad, pues no solamente es exclusivo de Sinaloa. Creo que todo México tiene un tema de seguridad y hemos visto regiones que le han podido dar la vuelta precisamente a este tema, desarrollando marcas región”, comentó. “Tú lo ves en la región Nayarit. Nayarit hace 10 años tenía una situación muy compleja. Entonces, son proyectos que creo que sí pueden cambiar la realidad de una región pese a las condiciones. Al contrario, creemos que el cambiar la narrativa viene a ser muy positivo”. Entre los proyectos desarrollados durante el periodo, Lozano Solorza destacó una plataforma que reúne información para ayudar a decidir dónde invertir en Mazatlán, siendo uno de los usos que planteó el identificar edificios que puedan aprovecharse para atraer a empresas de otros giros. “Desarrollamos una plataforma con información para el sector que nos permita tomar decisiones sobre dónde hacer las nuevas inversiones, cómo podemos diversificar la parte inmobiliaria de Mazatlán, que no solamente sea para sector turístico, sino también para todo lo que conlleva la parte de, por ejemplo, empresarial, que puedas ocupar esos cascarones de los edificios para atraer empresas de otro tipo, no solamente para el turismo de sol y playa”, manifestó.