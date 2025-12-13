Destaca Colegio de Peritos Valuadores un repunte de actividades en cierre del 2025

Un cierre de año esperanzador en cuanto a actividades de evaluación, reporta el Colegio Integral de Peritos Valuadores de Mazatlán, pues la recuperación en el área de la construcción ha venido a aumentar sus labores en los últimos meses de 2025, así lo indicó el nuevo presidente, José Simón García.

Informó que el principio de año no fue lo esperado para el Colegio, ya que hubo un déficit en cuanto al trabajo que tuvieron los gremios a los cuales asesoran. Sin embargo, llegando a octubre crecieron la labores de la industria constructora y eso les benefició.

“Estamos despuntando un poco. Tuvimos un poco de déficit al inicio del año; pero ahorita ya se está viendo la recuperación en el área de la construcción y seguimos haciendo la evaluación que se requiere. Más o menos como en el mes de octubre se empezó a reflejar un poco más la actividad en el área de la construcción”, dijo García Tirado.

Afirmó que 2024 fue un año atípico debido a que estalló el problema de la violencia y eso golpeó a la mayoría de sectores; aunque el panorama si parece alentador con el sector inmobiliario, pues siempre hay demanda de construcción de casa habitaciones, departamentos y demás áreas solicitadas.

“El año pasado fue un año atípico. Ahora no se podría hacer una comparación tal cual, pero si lo vemos con años anteriores a cómo se reflejaba y cómo estaban las acciones, pues sí está elevando para llegar a un buen nivel, ya que se está recuperando el sector inmobiliario. Creo que sería muy aventurado dar un porcentaje en este momento, pero si hablamos de tres años atrás, podríamos decir que se va dando a cómo está presupuestado”.

Cabe recordar que los valuadores se encargan de determinar el valor objetivo y justo de bienes (inmuebles, vehículos, maquinaria, obras de arte, negocios) mediante estudios técnicos y análisis de mercado, emitiendo un informe. Eso por eso que pueden trabajar juntos a ingenieros y arquitectos agremiados.

“Como toda Asociación, uno de los puntos más importantes es desempeñar la profesión que nos caracteriza como evaluadores. Además de ello, estamos capacitados constantemente y el gremio se ve participativo con la misma sociedad, participando en cuestiones de seguimiento a las actividades de la comunidad mexicana como asesoría”.