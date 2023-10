Para hacer en nombramiento el 31 de marzo pasado los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial se trasladaron a Mazatlán para hacer el nombramiento del Puerto Heroico, convirtiendo así en esa ocasión a esta Ciudad por tercera vez como la capital de Sinaloa, se dio a conocer.

“También algo que ha marcado mi corazón, mi experiencia y mi responsabilidad el haber logrado que Sinaloa sea la primera entidad en este país de contar con una Ley de Detección Oportuna y Atención Integral de Cáncer Pediátrico”, continuó Celia Jáuregui.

Recalcó que eso quiere decir que ningún niño, niña o adolescente dependen ya de su economía o la de su familia para su atención médica en este padecimiento, sino que el Estado los atiende.

“Hoy tenemos un Gobernador muy empático (Rubén Rocha Moya), muy sensible en el tema, pero queríamos asegurarnos que cuando él ya no esté no sea voluntad del próximo Gobernador atender el cáncer pediátrico en Sinaloa”, precisó.

También dio a conocer que además de la Ley en mención, desde el principio decidió asignar parte del presupuesto que todos los diputados reciben para gasto de gestión, para apoyar necesidades de algunos ciudadanos, en su caso lo destina los papás y los niños que están con algún diagnóstico oncológico en el Hospital Pediátrico de Culiacán y también a unos niños de Mazatlán con necesidades especiales.

Entre otros puntos reconoció al Diputado Feliciano Castro Meléndrez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado su voluntad política para construir acuerdos que sin eso hubiera sido posible concretar tantos logros.

También subrayó que la 64 Legislatura de 40 diputadas y diputados, 23 son mujeres.

En entrevista a pregunta expresa reconoció que tiene interés por buscar en su momento ser candidata a la Presidencia Municipal de Mazatlán.

En el evento el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado en la 64 Legislatura, Ricardo Madrid Pérez, dijo que las y los legisladores se sienten muy orgullosos del trabajo de la Diputada Celia Jáuregui.

“Hemos visto una Diputada que ha puesto en el Centro a Sinaloa y a Mazatlán, porque Celia legisla en los temas que ella ha querido poner un granito de arena, pero en su corazón como luego lo dice, siempre ha llevado a Mazatlán”, continuó Madrid Pérez.

“Hemos hecho grandes cosas en este año y Celia lo ha podido esquematizar de una manera muy clara, pero no puedo dejar de reconocer el trabajo y la sensibilidad política del Gobernador Rubén Rocha Moya, un Gobernador que se mantiene en el territorio, un Gobernador que se mantiene recorriendo las comunidades, recorriendo las colonias populares, las sindicaturas, escuchando a la gente, priorizando los recursos para qué, para llegar a donde antes no se llegaba, para solucionar lo que antes parecía que no importaba porque no lucía, pero que hoy cambia vidas”.