$!Destaca el Cbtis 51 con tres primeros lugares en la etapa estatal del Festival Académico

Una destacada participación fue la que tuvieron estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 51 de Mazatlán al obtener tres primeros lugares en la etapa estatal del XXV Festival Académico, que se desarrolló en la ciudad de Guamúchil, en el mes de febrero.

Consolidándose como uno de los planteles con mejores resultados en esta competencia educativa, el Cbtis 51 consiguió quedarse con tres de los ocho primeros puestos en los que se desarrolló la justa académica.

Así lo dio a conocer el director de la institución, Jorge Gil Ureña, quien destacó que para este encuentro, participaron nueve planteles de Sinaloa, provenientes de municipios como Mazatlán, Culiacán, Ahome, Guasave y Guamúchil, donde los estudiantes compitieron en diversas áreas del conocimiento bajo el nuevo modelo educativo.

“No es fácil hoy en día lograr que los jóvenes participen en este tipo de eventos, pero ellos tomaron la iniciativa y demostraron lo que saben con el acompañamiento de sus maestros”, comentó.

“Para nosotros es muy importante dar a conocer estos resultados, porque los estudiantes representan el nombre del plantel y también el esfuerzo de sus maestros y directivos”, añadió.