$!Destaca el Cbtis 51 con tres primeros lugares en la etapa estatal del Festival Académico

Una destacada participación fue la que tuvieron estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 51 de Mazatlán al obtener tres primeros lugares en la etapa estatal del XXV Festival Académico, que se desarrolló en la ciudad de Guamúchil, en el mes de febrero.
Consolidándose como uno de los planteles con mejores resultados en esta competencia educativa, el Cbtis 51 consiguió quedarse con tres de los ocho primeros puestos en los que se desarrolló la justa académica.
Así lo dio a conocer el director de la institución, Jorge Gil Ureña, quien destacó que para este encuentro, participaron nueve planteles de Sinaloa, provenientes de municipios como Mazatlán, Culiacán, Ahome, Guasave y Guamúchil, donde los estudiantes compitieron en diversas áreas del conocimiento bajo el nuevo modelo educativo.
“No es fácil hoy en día lograr que los jóvenes participen en este tipo de eventos, pero ellos tomaron la iniciativa y demostraron lo que saben con el acompañamiento de sus maestros”, comentó.
“Para nosotros es muy importante dar a conocer estos resultados, porque los estudiantes representan el nombre del plantel y también el esfuerzo de sus maestros y directivos”, añadió.
Gil Ureña comentó que tras una intensa jornada de evaluación, el plantel mazatleco logró quedarse con los primeros lugares en disciplinas como Lengua y Comunicación, con la estudiante Julissa Estefanía Arvizu Mora, Ciencias Naturales con el joven Tomás Alessandro López Cruz y Pensamiento Filosófico y Humanidades, con Santiago Andrés Donicio Muñoz.
En este sentido, destacó que estos resultados representan el compromiso de sus estudiantes y el acompañamiento de cada uno de los docentes que se encargaron de prepararlos para esta competencia, por lo que a los tres jóvenes ganadores se les otorgó una computadora portátil como recompensa por sus resultados.
Además, explicó que el Festival Académico es uno de los eventos más representativos del sistema educativo tecnológico, donde se evalúan materias clave para el desarrollo de cada uno de sus estudiantes previo al salto al nivel profesional.
“Estos muchachos no solo buscan una calificación, sino prepararse para destacar en su formación académica y construir un mejor futuro. “Como reconocimiento, el plantel decidió entregarles una laptop a cada uno de los tres ganadores de la etapa estatal”, dijo.
Además de los ganadores, el plantel reconoció la participación de los alumnos Christofer Gómez Bailón, Luis Fernando Tapia Peña, Leonardo Alberto Tirado Muñoz y Valentina Brito Tirado, quienes también representaron a la institución en esta etapa estatal.
Como reconocimiento al logro obtenido por cada uno de los jóvenes, así como por su participación en la justa estatal, el plantel le hizo entrega de una tablet.
Los tres jóvenes que obtuvieron el primer lugar en sus respectivas categorías estarán representando a Sinaloa en la etapa nacional de este Festival Académico, que se celebrará del 14 al 17 de abril en la Ciudad de México.