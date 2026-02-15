$!Destaca el Gran Acuario Mazatlán entre los atractivos principales del puerto

MAZATLÁN._ Mazatlán es mucho más que sol y playa, es una ciudad llena de historia, cultura y tradiciones que enamoran a cada visitante. Sus calles, su gastronomía, su gente y sus playas increíbles se combinan con una de las fiestas más emblemáticas de México: el Carnaval Internacional de Mazatlán, una celebración llena de música, color y alegría que transforma al puerto en un escenario de fiesta permanente.

Entre sus atractivos turísticos más icónicos destaca el Gran Acuario Mazatlán, considerado el más importante de América Latina. Este recinto sorprende a locales y turistas con su imponente ventana oceánica, ubicada en un hábitat que alberga más de 3.5 millones de litros de agua de mar, donde la vida marina se muestra en todo su esplendor.