Destaca Estrella Palacios fortalecimiento al deporte con 18 obras durante 2025 en Mazatlán

MAZATLÁN._ Tras entregar la rehabilitación de la cancha de futbol rápido de la colonia López Mateos, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez destacó que son ya 18 obras enfocadas en el deporte las realizadas durante 2025, las cuales tienen como propósito transformar positivamente a la sociedad.

La Presidenta Municipal comentó que a través de estos trabajos en espacios deportivos, se han visto beneficiados cientos de niños y niñas que practican en ellos, mientras que otro grupo numeroso ha recibido apoyos para desarrollar alguna disciplina o competir en torneos.

“Estamos cerrando el año de manera positiva. Con la cancha de López Mateos son 18 obras que hemos dado de mantenimiento y de rehabilitación en diferentes sectores de la ciudad. Es importante para nosotros, además de promover el deporte, que más de 70 mil atletas se han beneficiado directamente de apoyos a deportistas”, dijo.

“Otros mazatlecos y mazatlecas se han beneficiado con estas obras de reempastado, de rehabilitación, de mantenimiento y algunas que han sido totalmente nuevas. Entonces vamos a cerrar el año de manera muy positiva, siempre fortaleciendo al deporte como herramienta de transformación en nuestra sociedad”.

Palacios Domínguez señaló que la meta de estas obras es convertir a Mazatlán en semillero de campeones y sobre todo promover la disciplina en la juventud, con lo cual habrá ciudadanos más sanos, comprometidos con el deporte y lejos de caminos turbulentos.

“Es muy importante fortalecer lo que son las ligas deportivas infantiles, puesto que de aquí sale un semillero de campeones que pueden surgir y sobre todo que promover el deporte también ayuda a tener a niñas, niños y jóvenes más sanos en nuestra sociedad”, apuntó.

“Hemos invertido como nunca en el deporte y esto también es parte de nuestros ejes estratégicos, el tener un Mazatlán cultural y humanista. Y buscamos que también el deporte sea beneficioso para recomponer el tejido social”.

Entre las obras deportivas que el Gobierno municipal ha hecho este año, destacan la cancha de futbol 7 de Santa Fe; la iluminación nueva en la pista de tartán de la Unidad Deportiva Benito Juárez; la rehabilitación y mantenimiento a las canchas de Casa Hogar, Pradera Dorada, La Riviera, entre otras más.