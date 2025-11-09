$!Destaca Gobernador que Sinaloa reciba por primera vez L’Etape by Tour de France

MAZATLÁN._ Es muy honroso que Sinaloa sea por primera vez sede de L’Etape by Tour de France, este caso en Mazatlán, recalcó el Gobernador Rubén Rocha Moya tras encabezar este domingo el banderazo de inicio de este evento deportivo en el puerto.
“Para nosotros es muy significativo, muy importante que tengamos aquí el Tour de France, que por cierto a mí me gusta, yo lo veo, no todos los años, pero sí me toca verlo”, destacó.
“Es, como ya se decía, después del Mundial, las Olimpiadas, este es el evento deportivo más importante en el mundo”.
En entrevista con medios, el Mandatario estatal agregó que estuvo platicando con participantes de este evento deportivo y están muy motivados, se sienten muy contentos por estar en Mazatlán y el clima no está tan pesado para que concluyan el recorrido.
Junto con la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, Rocha Moya recordó que en diciembre también se tendrá en el puerto el Maratón Pacífico, además de que cada mes se tienen eventos deportivos y acaba de concluir la Copa Mazatlán con más de 15 mil participantes.
“Este es un lugar ideal para el turismo deportivo y tenemos infraestructura, que es lo más importante; todas las condiciones de seguridad también para que la gente se la pase muy bien”, añadió Palacios Domínguez.
En tanto, la Secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, precisó que para L’Etape Mazatlán by Tour de France vinieron mil 200 ciclistas y sus acompañantes, lo que representa una derrama económica de cerca de 36 millones de pesos.
“Y en general, como dijo la Presidenta Municipal, con la Copa Mazatlán y el Torneo Anual de Golf y otros eventos que tenemos en el puerto, este fin de semana hay una derrama económica de 96 millones de pesos”, puntualizó la funcionaria.
El Gobernador agregó que esto es muy importante para Sinaloa, para los empresarios hoteleros, restauranteros, los taxistas, se mueven las diferentes ramas del servicio, pues el turismo es un servicio extraordinario y le va bien a Mazatlán y la entidad.
Rocha Moya reiteró que se va seguir impulsando este tipo de actividades deportivas y cada vez que se pueda se va levantar la mano para traerlas a Mazatlán.