$!Destaca Gobernador que Sinaloa reciba por primera vez L’Etape by Tour de France

MAZATLÁN._ Es muy honroso que Sinaloa sea por primera vez sede de L’Etape by Tour de France, este caso en Mazatlán, recalcó el Gobernador Rubén Rocha Moya tras encabezar este domingo el banderazo de inicio de este evento deportivo en el puerto.

“Para nosotros es muy significativo, muy importante que tengamos aquí el Tour de France, que por cierto a mí me gusta, yo lo veo, no todos los años, pero sí me toca verlo”, destacó.

“Es, como ya se decía, después del Mundial, las Olimpiadas, este es el evento deportivo más importante en el mundo”.

En entrevista con medios, el Mandatario estatal agregó que estuvo platicando con participantes de este evento deportivo y están muy motivados, se sienten muy contentos por estar en Mazatlán y el clima no está tan pesado para que concluyan el recorrido.