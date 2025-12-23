Destaca Immujer amplio alcance en Mazatlán durante 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género

Un balance positivo fue el que dejó en el puerto la campaña 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, al consolidarse como el municipio con mayor impacto en todo Sinaloa durante esta jornada de concientización y prevención, señaló el Instituto Municipal de la Mujer de Mazatlán.

Ana Marcela Herrera López, directora del Instituto, señaló que, a lo largo de este periodo, se logró llegar a cerca de 15 mil mujeres, mediante una agenda integral que incluyó conferencias, marchas, conversatorios y pláticas informativas desarrolladas en instituciones educativas y en espacios privados.

“Tuvimos una respuesta muy buena, estuve en reunión con la secretaria de las mujeres, Ana Chiquete, haciendo una evaluación de los 16 días de activismo y tuvimos una respuesta favorable, con un impacto aproximadamente de entre 15 mil mujeres en las actividades”, comentó.

“Fuimos el municipio de todo Sinaloa que más impacto tuvo durante estos 16 días de activismo”, añadió.

Herrera López indicó que las actividades se llevaron a cabo en distintos sectores de la ciudad, lo que permitió un contacto directo con mujeres de diversas edades y contexto, fortaleciendo la difusión de derechos, la prevención de la violencia y el conocimiento de los servicios que ofrece el Immujer.

En este sentido, destacó que esta campaña representó un ejercicio importante de activismo social y de trabajo institucional, al permitir una evaluación conjunta con autoridades estatales sobre el impacto de las acciones realizadas, dejando a Mazatlán como un referente en la implementación de este tipo de estrategias.

Por otro lado, señaló que a fue a través de este tipo de actividades que se pudieron detectar algunas áreas de oportunidad para poder mejorar la atención a las mujeres mazatlecas ante cualquier problemática que puedan enfrentar.

“Vimos oportunidad sobre todo en el área de prevención, que se está fomentando mucho ya la cultura de la denuncia, mucho la cultura de la atención psicológica y que fue muy bueno en estos 16 días de activismo que conocieran los servicios que se tienen aquí en el Immujer”, declaró.

“Además, han estado acudiendo (al instituto) nuevas usuarias, que se enteraron justamente por estas jornadas”, agregó.

Finalmente, Herrera López destacó que este esfuerzo además de tener un impacto cuantitativo, tuvo uno cualitativo, al generar mayor conciencia social y abrir espacios de diálogo que contribuyen a una atención más cercana y sensible hacia las mujeres.