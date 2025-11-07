$!Destaca Mylai Quintero en Informe rescate de animales maltratados y mejoras en mercados en Mazatlán

Con el mensaje “Un año de servir con el corazón”, la regidora y actual coordinadora municipal de Movimiento Ciudadano, Mylai Quintero Beltrán, presentó este viernes su primer informe de actividades, en el que destacó las atenciones y rescates a animales maltratados, las mejoras en Mercados Municipales. Acompañada por el dirigente estatal de MC, Sergio Torres Félix, la Secretaria General Estatal, Elizabeth Montoya y el secretario general municipal, Guillermo Bastidas, la regidora habló sobre casos como el de los 20 perros recatados en la colonia Venustiano Carranza y la atención de 40 gatos salvados en Los Mangos II. Asimismo, en su discurso trató sobre diversas denuncias de abandono y maltrato como el de un hombre que agredió a un perrito en Las Misiones, y que tuvo que pagar su delito. Además del proyecto “De Corazón a Croquetón”, que logró reunir más de mil 200 kilos de alimentos para perros y gatos, los cuales fueron distribuidos en refugios y asociaciones de la ciudad.

“Este compromiso que hemos asumido ha sido con amor, con mucho entusiasmo, ha sido de crecimiento y muchas satisfacciones. Como presidenta de la Comisión del Bienestar y Protección Animal, hemos impulsado con gran responsabilidad conciencia sobre no maltrato animal, hemos tenido acciones muy bonitas y muchos de ustedes han sido testigos de cómo en algunas colonias hemos ido a apoyar tantos casos y medir acciones”, dijo Quintero Beltrán. “Y así como muchas de esas acciones, decirles que hemos estado en constante reuniones con amigos rescatistas, protectores de animales, asociaciones, albergues, gente de la sociedad civil que tiene ese amor por estos seres que no tienen voz, pero con una simple ayuda de parte nuestra le damos esperanza”. Mencionó que seguirá trabajando por cumplir aquella promesa de campaña que se hizo por parte de la Presidenta Estrella Palacios sobre de la creación de un albergue, por lo que estarán impulsando para que en este Gobierno se marque el precedente de que se hizo algo por los animalitos que no tienen voz, principalmente para darles ese respaldo y valor que ellos merecen.

Quintero Beltrán recordó su iniciativa para que se llevase a cabo el primer Carnaval Pet Friendly, un evento de color y conciencia, en el que los animales tuvieron su propio espacio dentro de las festividades del Carnaval. Mientras que reiteró su mensaje de apoyo e inclusión para los colectivos y activistas, pues incluso participó en la Marcha del Orgullo LGBTQ de este año. Mylai Quintero Beltrán destacó las constantes reuniones con las mesas directivas de los mercados municipales para llegar a mejoras e infraestructura, limpieza, orden y seguridad en los diferentes centros de abastos. Además de los más de 50 dictámenes aprobados en Cabildo en favor de la Comisión de Rastro, Mercados y Centrales. Indicó que uno de los mayores logros había sido el avance de las mejoras del mercado José María Pino Suárez, donde se ha trabajado en el mantenimiento, la instalación de canales pluviales, la organización interna y la aplicación del reglamento. Sin embargo, añadió que no se habían dejado de tratar los problemas de otros mercados de Mazatlán.