Destaca resultados en limpieza y conservación Operadora de Playas de Mazatlán en informe trimestral

Resultados en materia de limpieza, conservación ambiental y protección de especies fueron los ejes principales del informe correspondiente al último trimestre del 2025 que presentó la Operadora y Administradora de Playas de Mazatlán, durante su primera sesión ante la junta de gobierno.

Así lo informó Ángel García Contreras, titular de esta dependencia, quien destacó que el documento que marcaba un enfoque centrado en resultados operativos y ambientales fue aprobado por unanimidad.

García Contreras agregó que el ejercicio forma parte de las obligaciones establecidas por la Ley de Contabilidad Gubernamental, en donde los organismos paramunicipales deben rendir informes financieros y de actividades ante instancias fiscalizadoras y su órgano de gobierno.

“Presentamos el informe del último trimestre de 2025, el cual fue aprobado por unanimidad, donde dimos a conocer los avances más relevantes de nuestros programas operativos, principalmente en limpieza de playas y conservación ambiental”, comentó.

Entre los resultados expuestos, el funcionario destacó la continuidad del programa permanente de limpieza de playas, el cual se mantiene activo los 365 días del año en un tramo de 16 kilómetros de franja costera que abarca desde Cerritos hasta Olas Altas.

Asimismo, comentó que estas acciones se fortalecen con jornadas extraordinarias en acantilados y limpiezas sabatinas, ampliando la cobertura en zonas como Playa Delfín y la Escollera.

En este sentido, declaró que estos trabajos forman parte de la Estrategia Nacional de Playas Limpias, posicionando a Mazatlán como uno de los municipios con mayor adopción de playas dentro este esquema a nivel nacional, lo que refleja el alcance de las acciones implementadas en el cuidado del litoral.

En el tema ambiental, uno de los resultados más relevantes fue el programa de protección de la tortuga marina, que durante dicho trimestre registró su mayor actividad debido a la temporada de anidación, por lo que se intensificaron los operativos nocturnos y se logró realizar más de una liberación diaria de crías durante los meses de mayor eclosión.

“En el informe resaltamos los resultados del programa de la tortuga marina, que es uno de los más fuertes en el último trimestre por la temporada de anidación, donde intensificamos los operativos nocturnos de julio a noviembre”, declaró.

García Contreras declaró que estas acciones además de contribuir a la conservación de la especie tienen un impacto importante en la educación ambiental, al involucrar a estudiantes, así como en la actividad turística, al convertirse en una experiencia atractiva para visitantes y huéspedes de hoteles.

Finalmente, el titular de la Operadora y Administradora de Playas señaló que los resultados presentados reflejan el trabajo continuo para mantener playas limpias, ordenadas y sostenibles, en equilibrio con el desarrollo turístico del destino.