Destaca Secretaría de Gobierno balance positivo en la gestión de Yeraldine Bonilla como Gobernadora interina

A un mes de haber asumido la titularidad del Gobierno de Sinaloa de manera interina, la Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde mantiene una evaluación positiva al frente de la administración pública, aseguró Pablo Francisco Bedoya, encargado del despacho de la Secretaría General de Gobierno.

El funcionario destacó que durante este periodo se ha dado continuidad a los programas, acciones y políticas públicas que ya venía impulsando el Gobierno de Sinaloa, con Rubén Rocha Moya, manteniendo la coordinación entre las distintas dependencias.

“Ha sido muy bueno su proceso, se sigue trabajando como se venía haciendo en los programas, las acciones, todo sigue conforme ya se venía trabajando anteriormente. Ella lo lleva muy bien, ella sigue verificando el mando de todo lo que se hacía ya de una manera conjunta y de buena forma”, expresó Bedoya Bañuelos.

“Ella continúa haciendo la labor que el gobernador Rocha Moya, muy acertadamente, lo venía haciendo con sus secretarías, y ella misma viene con el mismo tenor. Y, claro, buscando siempre la oportunidad”.

Respecto a la posibilidad de que se registren más cambios dentro del gabinete o en direcciones de la administración estatal durante el periodo de gestión de Bonilla, indicó que esa es una decisión que corresponde exclusivamente a la mandataria.

“Eso dependería de la Gobernadora, ella valorará su gabinete, su equipo y las decisiones que ella tome”, comentó durante su vista a Mazatlán por la conmemoración del Día de la Marina Nacional.

Sobre las versiones relacionadas con una eventual solicitud de licencia por parte de la gobernadora debido a su embarazo, el encargado del despacho de la Secretaría General de Gobierno afirmó que desconoce si existe alguna determinación al respecto y señaló que será la propia mandataria quien lo defina en su momento.

“Creo que eso lo debería responder ella. La verdad yo no tengo ese dato. Es ella quien valorará en su momento si pide licencia para tomar esos días cuando tenga su niña”.