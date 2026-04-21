Destaca Secretario de Seguridad Pública reciente recuperación de nueve vehículos con reporte de robo

Como resultados de las acciones realizadas en colaboración con todas las fuerzas policiales, el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez, informó que se lograron recuperar nueve vehículos con reporte de robo el pasado lunes, entre los que se encuentran siete motocicletas y dos automóviles con armas de fuego.

Señaló que estos resultados se deben al trabajo preventivo y los recorridos hechos en colonias del puerto, específicamente con el tema del robo de motos, que se ha estado dando de manera muy frecuente por toda la ciudad y han sido denuncias por la ciudadanía.

“El día de ayer solamente tuvimos siete motocicletas recuperadas y dos vehículos con arma de fuego. Creo que eso habla del gran trabajo que está realizando la Secretaría de Seguridad Pública. Y de manera conjunta, también es otro resultado de las demás autoridades, ya que es un trabajo interinstitucional”, dijo Barrón Valdez.

“Ha sido una reacción importante, un trabajo preventivo también importante por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces nos mantenemos muy atentos con todos los reportes que se presentan de manera general, como es el robo de motocicletas que ya se está atendiendo, y por eso es que hay un resultado importante en la recuperación de vehículos”.

Asimismo, mencionó que también están trabajando con el tema de asaltos en negocios y tiendas del puerto, ya que últimamente se han hecho muchos reportes.

Mientras, informó que han realizado 12 detenciones en flagrancia en los últimos meses y sí tienen identificados a otros delincuentes que han huído de la escena.

“En tema detenciones, también se han realizado algunas. Acabamos de realizar una detención en un OXXO, en un Kiosco en flagrancia, y eso habla del trabajo, primero que nada de inteligencia de la unidad de análisis que identifica cada uno de los eventos. Eso indica cómo deben ser cada uno de los patrullamientos, de manera preventiva y se han podido dar la detención de tres eventos distintos en flagrancia”.

”En cuestión de detenidos van algunos 12 personas; 12 detenidos, pero solamente flagrancia. O sea, tenemos otras personas detenidas por faltas administrativas para que se les inicie una carpeta de investigación. En el delito de robo a comercio, sí tenemos muy identificadas las personas que han cometido ese ilícito, lo hemos detenido, no han sido en flagrancia, pero se tiene un procedimiento especial para solicitar su orden de aprehensión”.

Barrón Valdez indicó que ante los hechos de violencia que se viven en Escuinapa, en el puerto también se trabaja en la Mesa de Seguridad para mejorar su operativos y la forma de respuesta en caso de incidentes de la misma índole.

“No, no se descarta en ningún momento una situación así. ¿Por qué? Porque lo tenemos que atender, tenemos que ser muy conscientes del desplazamiento también de la violencia, pero lo atendemos de manera muy responsable. Como les digo, no se descarta alguna situación, pero siempre estamos atentos y pendientes, monitoreando cualquier situación”.

“Nosotros tenemos un plan operativo; tengo que reconocer que en su mayoría es un trabajo de la autoridad federal, nosotros tenemos otras funciones más específicas, pero sí colaboramos de manera inmediata con información o también elementos en el caso de presentarse en una situación que tenga que ver con nuestro municipio”.