Destaca Sectur Sinaloa derrama económica por eventos deportivos en Mazatlán

Los eventos deportivos que se realizarán este fin de semana en Mazatlán permitirán reactivar la actividad turística, estima la Secretaria de Turismo en Sinaloa.

Mireya Sosa Osuna estimó que son más de 100 millones de pesos derramarán por la ciudad las tres justas deportivas del fin de semana, la Copa Mazatlán de diversas disciplinas, la carrera de Urbanianos Premier y el Tour de la vuelta ciclista de Francia

“Con estos tres eventos, yo espero, si con este (Tour de Francia) son 36 millones de pesos y faltan dos muy importantes, otro más o menos de la misma cantidad, entonces yo creo que arriba de 100 millones solamente de estos eventos deportivos”, detalló sobre algunos de los beneficios.

Sosa Osuna aseguró que definitivamente este año Mazatlán esta teniendo más eventos deportivos.

“Justamente este evento, por ejemplo, es la primera vez que llega al Estado de Sinaloa, entonces definitivamente en ese sentido sí tendremos un incremento contra el año pasado referente a eventos deportivos que se celebran en el puerto”.

En cuanto a la ocupación que generan los tres eventos durante el fin de semana, promedió del 70 por ciento.

Para el cierre de año, destacó que actualmente Mazatlán reporta un 74 por ciento de ocupación anual, pero que le apuesta a mejorar dos digítos más.

“Esperamos cerrar con un 76 a 78 por ciento anual. Estos dos meses del año que tenemos son muy buenos meses”.

En la ocupación de los vuelos, habló de que en Fiesta Amigos les informaron que los vuelos traen una ocupación de un 85 por ciento para el mes de noviembre.

En diciembre un 70 por ciento de ocupación en las cabinas, agregó, lo que representa muy buenas noticias.

“Significa que vamos a estar llegando al 100 por ciento todos los vuelos internacionales”.