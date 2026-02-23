Destaca SSPM coordinación eficaz de elementos para restablecer circulación tras los bloqueos en Villa Unión

Después de los bloqueos registrados el domingo 22 de febrero en la entrada y salida de Villa Unión, el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón, destacó la respuesta eficaz de los elementos policiales para retirar los vehículos incendiados y restablecer la movilidad en la vía principal de la sindicatura.

Señaló que los hechos violentos fueron atendidos de inmediato por parte de las fuerzas Federales y Estatales, quienes se coordinaron rápidamente para apagar el fuego sobre los seis tractocamiones, dos vehículos particulares y un autobús, involucrados en el incidente de ayer.

“Se atendió de manera inmediata cuando se realizaron los reportes, se hizo la coordinación interinstitucional; muy efectiva por cierto, muy agradecido con las autoridades federales y estatales por el apoyo y por la excelente reacción. Entonces se pudo de manera muy rápida retirar los bloqueos que se habían registrado. Tardaron aproximadamente dos, tres horas máximo, cuando ya estaban retirados los vehículos tractocamiones que se habían quemado,” dijo Barrón Valdez.

Confirmó que tras la llegada de las fuerzas interinstitucionales, fueron detenidas dos personas que ya están siendo investigadas por la prueba de responsabilidad. Además de que se reforzó la seguridad tanto en Villa Unión, la zona urbana como en los municipios contiguos a Mazatlán.

“(La seguridad) Sí se reforzó de manera inmediata. Participamos todas las autoridades, las autoridades Federales, Estatales y Municipales, la Guardia Nacional, Defensa, Marina, Policía Estatal y sobre todo nosotros como primer respondiente”.

“En los municipios contiguos a Mazatlán ya se encuentra también la seguridad de las autoridades Federales y Estatales realizando revisiones de esa protección, pero nos mantenemos en este momento sin ningún reporte, todo muy tranquilo, totalmente resguardado”.

A pesar de que se confirmó que no hubo gente herida y solo daños materiales a vehículos, varias personas que quedaron varadas fueron llevadas a la Central de Camiones para que puedan esperar su pasaje de salida; mientras que son atendidas con apoyos psicológicos y alimenticios del DIF.

PIDE A LA POBLACIÓN NO CAER EN INFORMACIÓN FALSA

Asimismo, Barrón Valdez exhortó a la población a no caer en información falsa de redes sociales, que pueda generar una psicosis de miedo en la población, ya que la confirmación real siempre vendrá de las fuentes oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

“Primero que nada no hay que difundir información que no está verificada, información que no se emite por medio de la Secretaría de Seguridad Pública. Siempre hay un comunicado por la Secretaría del Estado, principalmente en la que manifiestan que hay un evento y dan ciertas recomendaciones; entonces no hay que difundir información de redes sociales, que en ocasiones no es del lugar, puede ser de otro estado, de otro tiempo y generan un pánico innecesario”.

“Nosotros siempre atendemos todos los reportes que se generan en 911, que es la vía formal y la más rápida por la que podemos realizar una atención como lo fue el de ayer. En cuanto se realizó las denuncias por medio del 911 nosotros la atendimos y en coordinación pues se realizaron el retiro de toda la unidad”.