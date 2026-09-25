$!Destaca UAS aporte de la Facultad de Turismo al desarrollo de Mazatlán

Con un llamado a continuar formando profesionistas con preparación académica y sentido humanista, la Facultad de Turismo Mazatlán de la Universidad Autónoma de Sinaloa celebró su 34 aniversario, esto como parte del Día Mundial del Turismo 2026. El acto inaugural se realizó en el Teatro de la UAS, donde autoridades universitarias, representantes del gobierno estatal y municipal, integrantes del sector turístico, docentes y estudiantes se reunieron para conmemorar más de tres décadas de trayectoria de esta unidad académica. Durante su intervención, Manuel Iván Tostado Ramírez, vicerrector de la Unidad Regional Sur de la UAS, destacó el trabajo de docentes, personal administrativo y estudiantes que han contribuido a consolidar la Facultad de Turismo y señaló que su principal aportación es la formación de jóvenes que posteriormente se incorporan al sector turístico.







“Una unidad académica que cada año sigue egresando jóvenes de calidad académica y sobre todo con un sentido humanista, prestadores de servicios turísticos que van a enriquecer nuestro servicio que existe aquí en este bello puerto de Mazatlán”, expresó. Tostado Ramírez reconoció especialmente a los docentes por su labor en la preparación de las nuevas generaciones y a los estudiantes, a quienes consideró la razón de ser de la UAS y de sus unidades académicas.



