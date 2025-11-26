Destacan avance en construcción de puente en salida norte de Mazatlán

Los trabajos de construcción del nuevo paso superior vehicular en la Carretera Internacional 15 México Nogales sobre la Avenida Óscar Pérez Escobosa van muy rápido, van a terminar en tiempo y forma, expresó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Esta obra es una gestión de nuestro Gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, a la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, van muy rápido, están avanzando de manera muy, muy, pero muy rápido”, añadió Palacios Domínguez en entrevista.

“Tuve la oportunidad de pasar por ahí y la verdad es que se nota que van a terminar en tiempo y forma, que están poniendo todo el empeño para que esta obra sea una obra que beneficie a la movilidad para todos los mazatlecos y estamos muy agradecidos con el Gobernador en hacer la gestión ante la Presidenta para que nosotros nos veamos beneficiados con esta obra, entonces ustedes también pueden ser testigos si pasan por ahí de que van y no paran los trabajadores”.

Añadió que el personal está trabajando para que esta obra sea terminada lo más pronto posible.

Como se informó públicamente en su momento, esta obra comenzó el pasado 19 de agosto, con una duración de 365 días, es decir, un año, de acuerdo con la licitación de la misma.

En ella se invierten 350 millones de pesos del Gobierno federal y su objetivo es apoyar con la movilidad vehicular en la salida al norte de Mazatlán donde generalmente se hacen filas largas de vehículos en la mañana y en la tarde.