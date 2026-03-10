$!Destacan pescadores una buena producción en la extracción de ostión en Mazatlán

Una buena calidad y productividad en la extracción del ostión de piedra reportan los pescadores artesanales de Mazatlán durante la actual temporada, en la que no han tenido contratiempos y están logrando sacar entre 50 y 60 kilos del molusco en la zona permitida. Jorge Ramos Martínez, presidente de la Cooperativa de Buzos y Pescadores Artesanales “Perla del Pacífico”, explicó que estos dividendos se están logrando gracias a las buenas condiciones del clima y al trabajo de los pescadores que se adentran al mar y cumplen de buena manera la extracción. “Hemos tenido un clima muy bueno para la pesca del ostión; hay muy buena producción, la verdad que ha estado en muy buenas condiciones y el producto que se está sacando ahorita está de muy buena calidad. Los compañeros están trabajando en las zonas de pesca y no hemos visto problemas, ni tenido marejadas. En el transcurso de este año ha estado el mar muy bueno para la pesca de ostión”, dijo Ramos Martínez.

”Los compañeros están trabajando muy bien en las zonas que son un poco más para afuera de nuestra ciudad, y aquí dentro de la ciudad donde nos toca también hay muy buenas condiciones. Son 50, 60 kilos diarios. Hay veces que son más, pero nosotros tenemos una cuota de captura por zona, un nuevo sistema por zona que nos ha beneficiado”. Asimismo, aunque en otras costas se ha hecho la advertencia sobre no ingerir ostiones por temas de marea roja, en Mazatlán no se ha presentado está situación ni se han dado recomendaciones por parte de Coepriss, ya que se realizan muestras del molusco antes de comerciar; explican los pescadores. ”La verdad es que no hemos tenido ningún aviso por parte de la Coepriss. Nosotros sabemos que ellos están haciendo muestreos constantemente y que en cuanto hay algo que ellos vean mal, pues inmediatamente lo hacen público. Inclusive a nosotros también nos mandan mensajes para que le ayudemos si se requieren muestreos o cuando se detecta algo. Por lo pronto no nos han dicho nada, pero sí sabemos que hay zonas donde está el tipo de problema”.