$!Destacan pescadores una buena producción en la extracción de ostión en Mazatlán

Una buena calidad y productividad en la extracción del ostión de piedra reportan los pescadores artesanales de Mazatlán durante la actual temporada, en la que no han tenido contratiempos y están logrando sacar entre 50 y 60 kilos del molusco en la zona permitida.
Jorge Ramos Martínez, presidente de la Cooperativa de Buzos y Pescadores Artesanales “Perla del Pacífico”, explicó que estos dividendos se están logrando gracias a las buenas condiciones del clima y al trabajo de los pescadores que se adentran al mar y cumplen de buena manera la extracción.
“Hemos tenido un clima muy bueno para la pesca del ostión; hay muy buena producción, la verdad que ha estado en muy buenas condiciones y el producto que se está sacando ahorita está de muy buena calidad. Los compañeros están trabajando en las zonas de pesca y no hemos visto problemas, ni tenido marejadas. En el transcurso de este año ha estado el mar muy bueno para la pesca de ostión”, dijo Ramos Martínez.
”Los compañeros están trabajando muy bien en las zonas que son un poco más para afuera de nuestra ciudad, y aquí dentro de la ciudad donde nos toca también hay muy buenas condiciones. Son 50, 60 kilos diarios. Hay veces que son más, pero nosotros tenemos una cuota de captura por zona, un nuevo sistema por zona que nos ha beneficiado”.
Asimismo, aunque en otras costas se ha hecho la advertencia sobre no ingerir ostiones por temas de marea roja, en Mazatlán no se ha presentado está situación ni se han dado recomendaciones por parte de Coepriss, ya que se realizan muestras del molusco antes de comerciar; explican los pescadores.
”La verdad es que no hemos tenido ningún aviso por parte de la Coepriss. Nosotros sabemos que ellos están haciendo muestreos constantemente y que en cuanto hay algo que ellos vean mal, pues inmediatamente lo hacen público. Inclusive a nosotros también nos mandan mensajes para que le ayudemos si se requieren muestreos o cuando se detecta algo. Por lo pronto no nos han dicho nada, pero sí sabemos que hay zonas donde está el tipo de problema”.
Ramos Martínez comentó que en la Cooperativa de Buzos y Pescadores Artesanales “Perla del Pacífico”, son alrededor de 19 miembros, de los cuales solo algunos gozan del apoyo Bienpesca, por lo que esperan que en la siguiente fecha de afiliación, que es este mes de marzo, puedan registrarse los pescadores que te faltan.
Piden más vigilancias en vedas
Informó que la veda de extracción de ostión es en los meses de junio, julio y agosto; sin embargo, algunos pescadores no respetan estás limitaciones y se llevan capturas cuando está prohibido; por lo que hacen el llamado a que las autoridades estén más pendientes de la situación.
”Junio, junio y agosto es nuestro tiempo de veda, y aquí es donde sí nos falta un poco de apoyo de las autoridades para que haya más vigilancia y sobre todo para que se respeten las fechas. Más que nada porque cierto grupo de pescadores estamos haciendo el esfuerzo para que la pesca del ostión sea sustentable”.