$!Destacan potencial científico de Sinaloa y México en Infomatrix Iberoamérica

México y Sinaloa son semilleros de científicos e investigadores, reconoció el presidente de Infomatrix Iberoamérica, Fernando Guzmán Muñoz, en la vigésima edición de esta competencia, celebrada esta semana en San Luis Potosí. Destacó que ante la complejidad del presente y futuro para las infancias y juventudes, incentivar sus habilidades en el arte, multimedia, ciencia aplicada, divulgación científica, cuento científico, desarrollo de software, juegos de mesa y robótica, podría resolver diversas problemáticas a que se enfrentan hoy en día, “Creo que aquí es muy padre porque niños desde los 5 años ya están desarrollando un una hipótesis, un método científico y lo están aplicando”, recalcó el también presidente de la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología.







Durante la ceremonia de inauguración del evento, Guzmán Muñoz habló sobre la importancia de Infomatrix Iberoamérica como un concurso de proyectos de ciencia y tecnología para niños desde preescolar hasta universidad. En esta ocasión llegaron representantes de cinco países del continente, además de participantes de 27 lugares de México, de un total de 210 equipos que están siendo evaluados en San Luis Potosí, la sede. Agregó que es evidente que este tipo de torneos incrementa la capacidad que tienen los niños y jóvenes en creatividad, cultura de la ciencia e investigación. “Lo que estamos haciendo aquí es como una vitrina donde los chicos, que son los más destacados de sus escuelas, de sus ciudades, de sus estados, o sea, de sus países, presenten su proyecto a la comunidad científica con el ánimo, primero, de comparar sus proyectos, en el buen sentido, con los demás jóvenes como ellos, de otras latitudes del continente”.







Además, Guzmán Muñoz confirmó que se crean lazos de co-working con otros chicos, que pueden terminar en trabajo, proyectos en equipo o en colaboración, como el que es desarrollador con el que hace software, el de animación con los de multimedia, el que divulgación con jóvenes del mismo estilo, que a veces es difícil que los encuentren en su institución o en su ciudad. Recalcó que se reunieron los estudiantes más destacados en áreas de la ciencia, artes y tecnologías, en un mismo lugar intercambiando ideas y opiniones, pero aclaró que serán pocos los que obtengan pase a otras competencias, aunque ya todos son ganadores. “La temática principal es que presenten su proyecto al jurado, porque vamos a sacar de 35 a 40 mejores proyectos, los cuales van a representar a nuestro continente en diferentes partes del mundo donde Solacyt tiene redes”, indicó Guzmán Muñoz.





Esos 35 electos como los mejores proyectos se van a competir a diferentes países como Túnez, China, España, Rumania y todo lo que viene siendo Sudamérica, Estados Unidos e incluso viajarán hasta Australia e Indonesia, entre otros lugares. “Entonces, dependiendo del perfil, la edad y el proyecto, es como los vamos a proyectar a una siguiente etapa, para que los chicos pues sigan desarrollando su talento”. El presidente de Infomatrix Iberoamérica manifestó que, de acuerdo a la capacidad que tiene México en talentos, la elección de los mejores 35 proyectos estará complicada. “Ahorita va a estar muy complicado elegir porque de 2 mil 600 proyectos que recibimos fueron seleccionados los 210 que están siendo evaluados. Entonces, estos chicos son los ganadores de sus países o los oros de sus estados. Entonces, llegaron ganando oro y platino”, comentó.





Ante esta situación , consideró que seguramente los puntajes se van a dividir por décimas al momento de elegir a los finalistas. “Aquí cada proyecto se evalúa contra su rúbrica, entonces yo veo el nivel muy alto. México es de los más fuertes junto con Colombia y Brasil en lo que viene siendo el continente, en cuestión de investigación científica”. De Sinaloa compiten seis equipos: dos del Colegio Remington, uno de la Preparatoria José Vasconcelos, dos de la Facultad de Informática de la Universidad Autónoma de Sinaloa y uno de la Universidad Autónoma de Occidente de Mazatlán. El proyecto “Motor, versión 2.0 fue creado por Ana Rubí Aguirre Sánchez y Melany Hernández, estudiantes de segundo grado de la facultad de Informática de la UAS.

Por otra parte, “Miocardia: biocensor de pulso” es una aplicación móvil o dispositivo de monitoreo cardíaco que mide los ciclos vitales ya sea en el ritmo cardíaco y la oxigenación de la sangre, y mediante un algoritmo detecta anomalías con alarma sonora. La aplicación fue configurada por el equipo de la Preparatoria José Vasconcelos, encabezado por alumnos de tercer año que son Karla Lizeth González, Samantha Itzel Valenzuela Rojas, Óscar Joan Astorga Ceballos y Carlos Isaac González Flores, así como el asesor Juan Alberto Ojeda Amador.

Por la Universidad Autónoma de Occidente participan con el proyecto “Lynx 360: conecta, transforma y avanza”, ganador del oro en el regional representado por los alumnos Carolina Alexis y José Fernando Arámburo, ambos del taller de Robótica.