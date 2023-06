Por el lado ofensivo, dijo el congresista, la oposición debe despertar y parar de administrar la derrota; mencionó que necesitan salir y abrir un proceso en donde vayan por todo el País debatiendo, mostrando sus perfiles y dando una alternativa a un futuro mejor.

“¿Qué es lo que necesitamos en la oposición? Un proceso vistoso, abierto, público, transparente, largo. Si quieren decidir de aquí a septiembre es un suicidio, nosotros necesitamos lo contrario, agarrar nuestros perfiles, todos los actores políticos nacionales que tenemos ese interés, me incluyo, e irnos por el País, estado por estado debatiendo”.

En su ponencia “¿Cómo estamos en México? Retos y riesgos de cara al futuro”, llevada a cabo en Mazatlán, Zepeda Vidales dio datos duros sobre el actual gobierno, en materia de economía, seguridad y salud.

Señaló que en materia económica es evidente la crisis que existe en el País, ya que la economía cayó desde que llegó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, con el Covid ya fue mayor y hasta el momento no se ha recuperado. Explicó que lo que falta es un gobierno facilitador que dé oportunidades.

“Datos duros, 50 millones de mexicanos tienen algo que se llama pobreza laboral por ingreso, que es que lo que ingresan no les alcanza para comer, es un dato duro del Inegi, no de Damián Zepeda; 11 millones de mexicanos o no tienen empleo o están subocupados o tienen disposición de trabajar y no encuentran trabajo”, indicó.