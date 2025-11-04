Destina Ayuntamiento de Mazatlán $120 millones en el ejercicio 2025 para pagar demandas perdidas: OCM

MAZATLÁN._ En el Presupuesto de Egresos 2025 el Ayuntamiento de Mazatlán destinó 120 millones de pesos para el pago de demandas perdidas y hasta el 30 de septiembre había pagado 6 millones de pesos, manifestó el director del Observatorio Ciudadano de Mazatlán, Gustavo Rojo Navarro.

Agregó que aún no aparecen los 13 millones de pesos pagados en octubre por una demanda por el terreno donde se construyó la Carretera Habal-Cerritos, ahora denominada avenida Ingeniero Mario Arturo Huerta Sánchez, porque eso aparecerá en la cuenta del cuarto trimestre del año.

“Para la atención de esas demandas en el Presupuesto de Egresos del 2025 se contemplaron 120 millones de pesos para atender demandas perdidas, al término del tercer trimestre, que son los Estados Financieros que acabo de recibir, tenemos que de los 120 millones nada más se han pagado 6 millones de pesos por ese concepto”.

En entrevista este martes dio a conocer que es del conocimiento público que se han perdido bastantes demandas por parte del Ayuntamiento de Mazatlán y la que quedó más marcada fue la de nafta cuando se pagaron arriba de 140 millones de pesos por una demanda en donde a dicha empresa no se le permitió la construcción de una estación de servicios en la colonia Palos Prietos.

“En ese sentido, con el trabajo que estuvimos realizando conjuntamente con la administración anterior se determinó elaborar un micrositio dentro del propio sitio del Ayuntamiento en el cual se hiciera un concentrado de todas esas demandas que se estaban atendiendo por parte del Ayuntamiento con el fin de poder el ciudadano darle seguimiento y tener la certeza de que efectivamente sí se estuvieran atendiendo esas demandas”, continuó Rojo Navarro.

“Hay que recordar que el tema de Nafta prácticamente se perdió porque no se le dio la atención adecuada (por parte del área Jurídica del Ayuntamiento) y por eso se tuvo que pagar todo ese dinero a la empresa particular, entonces en ese sentido el año pasado sí se generó un micrositio en el cual se subió la información, en ese momento eran 34 demandas que estaban atendiendo por un total de 91 millones de pesos a pagar de lo que ya tenían certeza de que el juez les había determinado una indemnización a ciertos particulares”.

Expresó que en ese momento se les estaba dando atención y aunque ya había un ordenamiento del juez no se había concretado todavía el pago.

El director del OCM reiteró que se ha estado pidiendo que se actualice la información en el micrositio para tener la certeza de que efectivamente se estén atendiendo las demandas en contra del Ayuntamiento de Mazatlán.

“La mala noticia es que la información de contiene el micrositio es la misma que se subió en octubre del año pasado (ya hace un año y un mes), no ha tenido actualización la información, entonces este año no sabemos efectivamente cuál es el seguimiento que le hayan dado desde Asuntos Jurídicos que es donde está el micrositio”, recalcó Rojo Navarro.

“Una cosa es el micrositio en donde nosotros estamos pidiendo que se suma la información del seguimiento que se les da a esas demandas y otra cosa es el Estado Financiero, en el Estado Financiero con corte al tercer trimestre del 2025, aquí está la partida a la cual se le asignó un presupuesto de 120 millones de pesos y al 30 de septiembre se han pagado únicamente 6 millones de pesos por concepto de sentencias y resoluciones por autoridad competente”.

En el caso de los 13 millones aproximadamente que se pagaron por la demanda de lo que ahora es la avenida Ingeniero Mario Arturo Huerta Sánchez va aparecer en el cuarto trimestre, reiteró.

“Según el documento que está cargado en el micrositio de Asuntos Jurídicos el expediente es el 1580/2018 y la admisión de la demanda es por indemnización al derecho de vía avenida Ingeniero Mario Arturo Huerta Sánchez, en aquel momento cuando subieron esta información que fue en octubre del año pasado estaba pendiente de cuantificar el monto de este expediente, no se contaba con monto”, dijo.

“Entonces si ya salió un pago quiere decir que ya hubo un ordenamiento por parte del Juez para que se metiera la indemnización y esa es la parte que no tenemos el seguimiento porque no han actualizado la información”.

En entrevista recordó que cuando el OCM investigó el caso de Nafta detectaron que derivada de la investigación que hizo el entonces Síndico Procurador, que era el que tenía la facultad de investigar antes del cambio de Ley que las facultades cayeron en el Órgano Interno de Control, para sancionar o pretender sancionar al abogado que le habían asignado el caso se determinó que no nada más había dejado de atender una demanda, sino alrededor de 22 a 23 demandas.

“Cuando hizo la investigación para sancionar o pretender sancionar al abogado que le habían asignado el caso se determinó en la investigación que no nada más había dejado de atender una demanda, habían sido alrededor de 22, 23 demandas que no había atendido el mismo abogado”, recalcó Rojo Navarro.

“Entonces con ese ejemplo y con el quebranto que tuvo la hacienda municipal derivado de la inacción de un servidor público fue que nosotros recomendamos o exigimos que se creara este micrositio para nosotros como ciudadanos tener la certeza de que no estuviera pasando lo mismo y que las demandas que actualmente tiene el Municipio estén siendo atendidas por parte del área correspondiente que en este caso es el área de Asuntos Jurídicos”.

Por ello ahora que no se actualiza la información del micrositio en mención queda esa duda de si las demandas están siendo atendidas o no.

“Lo que nosotros exigimos primero es que se estén defendido (las demandas) y la segunda es que estén actualizando el micrositio porque ahorita tenemos un documento que dice que tenían un total de 34 demandas, pero por medios sabemos que ya llegaron más demandas al Ayuntamiento, tenemos ahí un tema con la desviación de un arroyo que ya también hay demandas en contra del Ayuntamiento y esta no está aquí porque corresponde a esta administración y esta administración no ha actualizado la información”, expresó Rojo Navarro.

“A final del día quien paga todo esto es el ciudadano”.