Destraban 34 millones de pesos de Zofemat para Mazatlán que se podrán destinarse a obras en la franja costera

Después de permanecer detenidos desde administraciones anteriores por diferencias administrativas, alrededor de 34 millones de pesos del fondo de la Zona Federal Marítimo Terrestre fueron destrabados y podrán ser utilizados para proyectos de mejoramiento de la franja costera de Mazatlán.

Renato Ocampo Alcántar, delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Sinaloa, informó que el recurso pudo liberarse mediante la coordinación con el Ayuntamiento de Mazatlán, aunque su ejercicio estará sujeto a la presentación y aprobación de los proyectos correspondientes.

“Ya logramos destrabar, junto con el Ayuntamiento, ese dinero que estaba ahí, que son como 34 millones de pesos, ya logramos destrabarlo y ahorita se están presentando los proyectos que pudieran ejercerse con esos fondos”, comentó.

Ocampo Alcántar explicó que los recursos corresponden al 30 por ciento del fondo generado por el cobro que se realiza a concesionarios, permisionarios, hoteles y otros usuarios por el aprovechamiento de la Zona Federal Marítimo Terrestre.

En este sentido, precisó que, del total recaudado, el 70 por ciento ingresa directamente a las arcas municipales y puede ser ejercido de manera autónoma, mientras que el 30 por ciento restante debe utilizarse específicamente en acciones para el mejoramiento de la zona federal.

Por tal motivo, destacó que para poder ejercer los 34 millones de pesos, el Ayuntamiento deberá presentar sus propuestas ante el Comité de Zofemat, integrado por autoridades municipales, estatales y federales, que será el encargado de verificar que las obras cumplan con la normatividad.

Asimismo, señaló que una vez aprobados los proyectos, será el Municipio el responsable de realizar los procesos de licitación y ejecución de las obras, aunque al tratarse de recursos federales, podrán ser sujetos a auditorías.

El funcionario explicó que el dinero permanecía detenido desde administraciones anteriores debido a un proyecto de delimitación de la Zofemat que no se realizó correctamente y que obligó al Ayuntamiento a regresar los recursos.

Posteriormente, surgieron diferencias relacionadas con el pago de los intereses generados durante el periodo en que el dinero permaneció fuera del fondo, situación que finalmente fue solventada.

“Viene de ejercicios anteriores, pues en administraciones anteriores hubo un proyecto de delimitación que no funcionó, que no lo hicieron bien, y entonces el Ayuntamiento tuvo que regresar el dinero. Lo que se tenía detenido era porque había que cumplir con una norma sobre el pago de los intereses correspondientes por el tiempo que el dinero no estuvo en el fondo”, declaró.

“Había una discrepancia en el método de cómo pagar ese dinero y en la forma en que había que pagarlo. El Ayuntamiento pagó todo y donde se atoró un poquito fue en los intereses, pero ya logramos destrabar el asunto y que todo estuviera como debe ser”, añadió.

Sobre la posibilidad de utilizar parte del recurso para atender el socavón del malecón, el funcionario aclaró que será decisión del Ayuntamiento presentar ese o cualquier otro proyecto y posteriormente corresponderá al comité determinar si cumplen con las reglas del fondo.

“Estamos en plena disposición de ver cuáles son los proyectos que va a presentar el Ayuntamiento, nosotros no podemos definir en qué quiera invertirlo, al final del día es una decisión del Ayuntamiento”, dijo.

“El Ayuntamiento es completamente libre de presentar los proyectos que ellos prefieran”, agregó.

Hasta el momento no existe una lista definitiva de obras, aunque Ocampo Alcántar adelantó que uno de los proyectos que se analiza es actualizar la delimitación de la Zona Federal Marítimo Terrestre de Mazatlán, debido a que han pasado varios años desde la última actualización.

De esta forma, explicó que esta medida permitiría determinar con mayor precisión las propiedades y desarrollos que actualmente se encuentran dentro de la zona federal y que, por lo tanto, estarían obligados a cubrir los derechos correspondientes.

“Es muy importante, hacer una nueva delimitación de la Zona Federal Marítimo Terrestre, Mazatlán tiene mucho que no hace una actualización de la delimitación de la Zona Federal Marítimo Terrestre. Como la pleamar se mueve, es muy importante actualizar esa delimitación porque eso representa recursos para el Ayuntamiento”, puntualizó.