Detecta Immujer la violencia económica, física y sexual como principales agresiones a mujeres en Mazatlán

De acuerdo con el balance de atenciones registrado en los últimos meses, la violencia económica, física, psicológica y sexual, continúan siendo las principales formas de agresión identificadas contra las mujeres por parte del Instituto Municipal de la Mujer en Mazatlán.

Así lo dio a conocer la titular del Immujer, Ana Marcela Herrera López, quien expresó que en el último trimestre se brindó atención a 265 mujeres, mientras que en un acumulado de tres meses se contabilizaron 786 atenciones, cifras que reflejan tanto la persistencia de la violencia de género como una mayor disposición de mujeres para acercarse a distintos servicios.

Herrera López destacó que a pesar de este repunte en los últimos meses con respecto al número de mujeres que acudieron a la institución en busca de apoyo ante situaciones que vulneran su integridad, estabilidad emocional y autonomía, se contrapone con la situación que se vive en el mes de diciembre, donde las atenciones tienen una disminución considerable.

“Estuve revisando las estadísticas de tres años a la fecha y el número de atenciones de usuarias baja considerablemente hasta en un 80 por ciento durante diciembre, repunta un poco en enero, pero también hemos observado que, en Sinaloa, hay una baja en las denuncias de violencia intrafamiliar durante este periodo”, dijo.

“Todavía no tenemos un estudio que determine el motivo exacto, pero sí disminuyen tanto las denuncias como las visitas de las usuarias en esta temporada”, agregó.

En lo que respecta a los tipos de agresión, la titular de la dependencia destacó que la violencia económica se mantiene como la de mayor incidencia con 98 casos, relacionada principalmente a la retención de recursos, control del dinero, negación de manutención y dependencia financiera, prácticas que limitan la autonomía de las mujeres y las coloca en condiciones de vulnerabilidad.

A este tipo de violencia, le sigue la violencia física, con 93 atenciones, las cuales incluyen agresiones directas y situaciones de riesgo que, en muchos casos, requieren intervención inmediata y canalización a otras instancias.

En el caso de la violencia psicológica, se registraron 36 casos, ocupando un lugar relevante dentro de las atenciones al tratarse de una forma de agresión que, aunque no siempre deja huellas visibles, genera daños profundos y prolongados, como ansiedad, depresión, aislamiento y pérdida de autoestima.

Asimismo, Herrera López compartió que se registraron 17 casos de violencia patrimonial, vinculadas al despojo o daños de bienes, documentos personales o propiedades, afectando directamente la seguridad y estabilidad de las víctimas.

Violencia sexual en el entorno familiar

Un apartado especialmente sensible es el de la violencia sexual, donde el Immujer reportó 21 casos atendidos, por lo que la directora del instituto precisó que estas situaciones se relacionan, en su mayoría con acoso o abuso sexual ocurridos dentro del entorno familiar.

Herrera López destacó la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, detección y denuncia al interior de los hogares, así como también la atención especializada para las víctimas.

“La violencia sexual que hemos atendido se deriva principalmente en casos de acoso y abuso sexual, pues no se trata de hechos ocurridos en la vía pública, estos viene del entorno familiar, no de asaltos o agresiones en la calle”, detalló.

Son cinco las colonias de mayor incidencia

En lo que respecta a la distribución territorial, el Immujer identificó como zonas con mayor incidencia de atenciones a colonias como el Centro, la Flores Magón, Pradera Dorada, Santa Fe y Francisco I. Madero.

La titular de la dependencia destacó que esta información permite focalizar las acciones de prevención, campañas informativas y programas de atención en los sectores donde se concentran un mayor número de casos.

Finalmente, Herrera López reiteró que el Immujer mantiene sus servicios de manera permanente y confidencial para mujeres en situación de violencia, haciendo un llamado a no normalizar ningún tipo de agresión y buscar apoyo oportuno, destacando que la atención temprana y el acompañamiento institucional son fundamentales para romper ciclos de violencia y avanzar hacia una vida libre de agresiones.

“Quiero comentarles que las puertas del instituto siguen abiertas y la atención es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde, y los sábados contamos con guardias de 9 de la mañana a 1 de la tarde”, puntualizó.