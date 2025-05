$!Detecta Observatorio Ciudadano de Mazatlán inconsistencias en transparencia en el uso de recursos públicos

MAZATLÁN._ Inconsistencias en el ejercicio de transparencia por parte del Ayuntamiento de Mazatlán fueron señaladas por el Observatorio Ciudadano de Mazatlán, al detectar opacidad en el uso de recursos públicos, específicamente en la publicación de contratos municipales en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Fue a raíz de una labor de análisis en las actas del Comité de Adquisiciones correspondiente a los primeros cinco meses de la actual administración, que se identificó un incumplimiento en la publicación de los contratos establecidos.

Según Enrique Rojo Navarro, presidente del OCM, de acuerdo con el análisis realizado, se estimó que al menos 182 contratos debieron ser generados en este periodo, de los cuales solamente 98 han sido publicados en la plataforma, omitiendo así 84, y contando únicamente con 19 completos con la documentación requerida por la ley.

“Esto es equivalente a que solo el 10 por ciento del total exigido cumplen con la información completa requerida por la Ley de Transparencia, lo que significa que el 90 por ciento del presupuesto municipal ejercido en el primer trimestre de este 2025 no está debidamente documentado para revisión pública”, comentó.

“Del resto encontramos situaciones que, por ejemplo, no tenían el oficio de autorización de recursos, los contratos no estaban porque no estaban firmado”.